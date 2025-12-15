‘영철버거’ 이영철씨 별세… 고려대, 장학금 만든다
빈소에 학생들 발걸음 이어져
서울 성북구 고대 안암병원 장례식장 ‘영철버거’ 주인 이영철(57·사진)씨 빈소에는 14일 고대생들의 발걸음이 이어졌다. 재학생 류모(20)씨는 “아저씨는 우리 동아리의 가장 큰 후원자였다”며 “출품전을 앞두고 조립이 완성된 자동차를 가게 앞으로 끌고 가 아저씨를 태워드렸던 기억이 난다”고 울먹였다. 온라인 부고장에는 고인을 추모하는 재학생과 졸업생 수백명이 마지막 인사를 전했다. 이씨는 전날 암 투병 끝에 별세했다. 약 3개월 전부터 건강 악화로 가게 운영을 중단한 것으로 알려졌다.
김동원 고대 총장은 이날 이씨 빈소를 방문해 “사장님은 수십년간 고대 학생들에게 많은 사랑을 베풀었다”며 “고인의 숭고하고 따뜻한 정신은 고대 공동체 마음 속에 영원히 남을 것”이라고 말했다. 학교 측은 고인의 이름을 딴 ‘이영철 장학금’을 조성키로 했다.
이씨는 2000년 고려대 인근에서 영철버거를 창업했다. 2015년 경영난으로 폐업 위기에 놓였을 당시 고대생 2579명이 크라우드펀딩으로 약 6800만원을 모금해 재개업하는 등 학생들과 지역사회의 사랑을 받았다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
