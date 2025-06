네오위즈 DJMAX 엔터테인먼트, 두 번째 컴필레이션 앨범 ‘64514’ 발매

네오위즈 제공

네오위즈는 리듬게임 DJMAX 시리즈를 개발하는 로키 스튜디오 산하 음악 레이블 DJMAX 엔터테인먼트가 두 번째 컴필레이션 앨범(편집음반) ‘64514’를 발매했다고 27일 밝혔다.이날 정오 발매된 64514는 네오위즈 판교 사옥의 지번 주소(645-14)에서 아이디어를 얻어 제작됐다. 음악을 사랑하는 이들이 과거와 미래를 넘나들며 모이는 ‘음악의 성지’라는 상징적 의미를 부여했다.앨범에는 총 23곡이 수록됐다. 타이틀 곡은 백승철 DJMAX 프로듀서의 ‘듀카(DUKA)’와 협업 아티스트 소피의 ‘위 올 원투비 러브드(We all want to be loved (feat. BIRA))’가 선정됐다.또 게임 디렉터이자 소속 아티스트 제온(XeoN), 초기 DJMAX 시리즈부터 함께해온 앤디 리(ND Lee), 그리고 신예 아티스트 카본 시스템(Carbon Systems), 투스페이드(2Spade) 등이 앨범 제작에 참여했다.DJMAX 엔터테인먼트는 두 번째 컴필레이션 앨범 출시를 기념해 오는 8월 9일과 10일 양일간 예스24 원더로크홀에서 라이브 공연 ‘DJMAX 미라클 2025’를 개최한다. 공연에는 64514에 참여한 다수 아티스트들이 무대에 오를 예정이다.김지윤 기자 merry@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지