포항시, 한동대 글로컬대학 30 본지정 역량 결집

2일 포항시청 대외협력실에서 한동대의 글로컬대학 30 본지정을 위한 협력방안을 논의했다. 포항시 제공

경북 포항시는 2일 시청 대외협력실에서 한동대의 글로컬대학 30 본지정을 위한 협력방안을 논의했다고 밝혔다.글로컬대학 30은 정부가 대학 내·외부의 벽을 허물고 지역·산업과 파트너십을 토대로 지역과 대학의 동반성장을 이끌어 갈 세계적 경쟁력을 갖춘 대학을 선정해 향후 5년간 국비 1000억원을 지원하는 사업이다.이날 이강덕 시장과 최도성 한동대 총장은 글로컬대학 본지정 선정을 위해 유기적인 소통 체계를 구축하는 등 다양한 지원방안에 대해 논의했다.한동대는 지난해 글로컬대학 본지정에 탈락했지만, 올해 다시 예비지정 자격을 받았다. 오는 26일까지 본지정을 위한 실행계획서를 교육부에 제출할 예정이다. 본지정 평가 및 선정은 8월 말에서 9월로 예정돼 있다.한동대는 이번 글로컬대학 선정에 '교육을 미래로, 세상을 바꾸는 글로벌 HI(전인지능)' 플랫폼을 사업 비전으로 제시했다.세부적으로 미래대학 교육모델 실현을 위한 글로벌 HI Core, 글로벌 얼라이언스를 중심으로 성과를 확산하는 글로벌 HI Network, 글로벌 협력 기반으로 지역을 혁신하는 글로벌 HI Accelerator 등을 주요 전략으로 지역과 대학의 공동위기를 극복하고 지속가능한 동반성장을 목표로 하고 있다.특히 대학부지 내 글로벌 기업혁신파크를 설립해 이차전지 클러스터를 구축하고 이달 중순 개소 예정인 환동해 지역혁신원을 통해 지역문제 해결에 기여할 예정이다.또 지역민을 위한 평생교육과 포항의 글로벌화를 전폭 지원하는 등 선도적인 대학과 지역의 협력 체계를 구축한다는 방침이다.시는 이달 초 조직개편을 통해 청년취업팀을 대학청년취업팀으로 변경해 대학을 유기적으로 지원하기로 했다.지난해부터 글로컬대학 혁신기획서 과제에 따라 관련 부서로 구성된 '실행계획서 작성 TF팀'을 운영하고 민·관·산·학 협력추진단을 구성해 지원에 나서고 있다.최도성 한동대총장은 "혁신적 교육과 연구를 통해 글로벌 인재를 양성하고 지역사회의 지속가능한 발전에 이바지하는 한편 포항시와 지역 대학, 기업들과 협력을 강화해 새로운 지산학 협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.이강덕 포항시장은 "한동대의 글로컬대학 지정이 지방소멸을 막는데 기여할 수 있는 만큼 지역 내 기관, 단체 및 산업계 등 모든 역량을 결집하겠다"라고 말했다.포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr