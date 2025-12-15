취객 폭행·폭언에 무방비… 연말이 무서운 대리기사들

운전석 밖으로 밀쳐져 숨지기도

블랙박스 확보 어려워 흐지부지

“불이익 없이 콜 거부할 권리 필요”



대리운전 기사 A씨(65)는 올해 초 대리운전을 하던 중 술에 취한 손님에게 폭행을 당했다. 급히 차를 세우고 도망갔지만 뒤쫓아온 취객은 주먹질과 발길질을 멈추지 않았다. 기절했던 A씨가 깨어나 보니 취객은 차를 몰고 달아난 뒤였다. A씨는 14일 “운전하고 있는데 빨리 가라면서 몇 차례 시비를 걸더니 갑자기 때리기 시작했다. 눈을 뜨기 힘들 정도로 맞았다”며 “그 이후로는 손해를 감수하고서라도 유흥가 주변 콜은 안 받는다”고 말했다.



대리운전 기사들을 상대로 한 폭언·폭행 등이 반복되고 있지만 제도적 보호장치는 미흡하다. 술자리가 늘어나는 연말로 접어든 시점에서 대리운전 기사들에게도 위급한 상황엔 콜을 거부할 법적 권리를 보장해야 한다는 목소리가 커지고 있다.



한국교통안전공단과 서울시립대가 지난해 10월 발표한 대리운전산업의 안정화 및 제도개선 방안 연구보고서에 따르면 조사대상 대리운전자 576명 중 절반에 가까운 287명(49.8%)이 운전 중 폭행·폭언 등 피해를 경험한 것으로 나타났다. 지난달 14일 새벽 대전 관평동에서는 30대 남성이 자신을 태우고 운전하던 60대 대리기사를 운전석 밖으로 밀쳐내 숨지게 한 사건도 있었다.



문제는 폭언·폭행 등 피해가 발생해도 기사들이 제대로 대처하기 어렵다는 점이다. 증거가 될 수 있는 블랙박스 영상 등은 고객 소유라 확보가 쉽지 않다. 대리운전 기사들은 쌍방폭행으로 처리되거나 증거 부족으로 흐지부지되는 경우가 적지 않다고 입을 모았다. 대리운전 기사 B씨는 “일부 기사는 직접 보디캠을 착용하기도 하지만 사생활 침해나 비용 부담 때문에 적극적으로 활용하긴 어렵다”고 말했다.



특수고용직 종사자(특고)라는 불안정한 지위도 기사들의 대응을 위축시키는 요인이다. 콜을 거부하거나 운행 중 취소하면 주요 플랫폼이나 유선콜 업체로부터 불이익을 받는 경우가 많다. 대리운전 기사 C씨는 “금융권 임원급 인사에게 폭언을 당해 항의했다가 일을 끊어버릴 수 있다는 식으로 대응해 그냥 고개를 숙였다”며 “연말에는 술 취한 손님이 특히 늘어나 두렵다”고 말했다.



업계에선 최소한 업무 중 급박한 위험이 있을 때 콜 거부권 등의 작업을 중단할 수 있는 권리는 보장돼야 한다고 주장한다. 현재 산업안전보건법(산안법)은 작업중지권을 포함해 대부분 보호조치가 근로기준법상 근로자에게만 적용된다. 전국대리운전노조 관계자는 “작업중지권 사각지대를 해소하기 위해 법 규정을 모든 형태의 노동자에게 적용하도록 고쳐야 한다”고 말했다.



김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr



