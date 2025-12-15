“대통령님 여자도 UDU 보내 주세요”
혼성 레슬링 전국 1위 12살 임하경 양
여군 미선발 알게 되자 손글씨 편지
“UDU 출신 아빠처럼 강해지고 싶어”
남학생들과 함께 겨루는 혼성 레슬링에서 전국 1위에 오른 12살 초등학생이 대통령에게 “여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 갈 수 있게 해달라”는 손편지를 보내 눈길을 모은다.
경북 칠곡군 약동초 6학년 임하경(사진)양은 지난해 3월 레슬링에 입문해 불과 1년 만에 초등부 남녀 통합 60㎏급 자유형 랭킹 1위에 오른 선수다. 기본기인 태클 하나로 남학생들을 잇달아 제압하며 장흥 전국대회, KBS배, 문체부 장관기까지 3개 전국대회를 연속 우승했다.
임양은 지난 13일 이재명 대통령에게 직접 쓴 편지를 들고 칠곡군청 기획실을 찾아가 “대통령님께 꼭 전해 달라”며 담당자에게 전달했다.
“대통령님, 저는 레슬링을 하는 소녀 임하경입니다. 여자도 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 들어가게 해주십시오. 제가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다.”
UDU는 고난도의 해상·수중 침투 작전을 수행하는 정예 특수부대로 알려져 있다. 임양이 UDU 입대를 꿈꾸게 된 것은 UDU 출신인 아버지 임종구(50)씨의 영향이 컸다. 그는 딸에게 “나라가 없으면 나도 없다” “될 때까지 한다”는 말을 자주 들려줬고, 임양은 이를 자연스럽게 받아들여 “나도 아빠처럼 강해지고 싶다”며 UDU의 꿈을 키워왔다.
그러나 임양은 최근 UDU가 여군을 선발하지 않는다는 사실을 알게 되자 “그럼 내가 대통령님께 직접 부탁할래”라고 말했고 실제로 편지를 써 군청에 직접 전달했다.
김재욱 칠곡군수는 “강한 의지와 성취를 보여준 임양은 지역의 자랑”이라며 “꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 응원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
