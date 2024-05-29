Ã¤»óº´ »ç°Ç È¸¼ö ³¯ ëÅ¡¤ÀÌÁ¾¼· ÅëÈ­¡¦ ¿ë»ê ¡°ÀÏ»óÀû ¼ÒÅë¡±

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28ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ È®º¸ÇÑ ÀÌ Àü Àå°üÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ÅëÈ³»¿ª¿¡ µû¸£¸é À± ´ëÅë·ÉÀº Áö³ÇØ 8¿ù 2ÀÏ ³· 12½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 1½Ã »çÀÌ ÀÌ Àü Àå°ü¿¡°Ô ¼¼ Â÷·Ê ÀüÈÇß´Ù. À± ´ëÅë·ÉÀÌ ¿¹ÀüºÎÅÍ »ç¿ëÇÏ´ø ÈÞ´ëÀüÈ ¹øÈ£¿´´Ù. Ã¹ ¹øÂ° ÅëÈ´Â 4ºÐ5ÃÊ, µÎ ¹øÂ°´Â 13ºÐ43ÃÊ, ¼¼ ¹øÂ°´Â 52ÃÊ°£ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
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ÀÌÇü¹Î ±èÀçÈ¯ ±âÀÚ gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö