[ÇÑ¸¶´ç] ¿ÏÀü±ºÀå

±ºÀå(ÏÚíû)Àº ±ºÀÎÀÌ ÀüÅõ·ÂÀ» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â Àåºñ ¹× ±× Àåºñ¸¦ ÈÞ´ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Å°´Â ¸»ÀÌ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ À°±ºÀº ±ºÀåÀ» ´Üµ¶±ºÀå, °ø°Ý±ºÀå, ¿ÏÀü±ºÀåÀÇ 3°¡Áö·Î ±¸ºÐÇÑ´Ù. ´Üµ¶±ºÀåÀº °æ°è ±Ù¹« ¶§³ª ÈÆ·ÃÇÒ ¶§ °®Ãß´Â °ÍÀ¸·Î °³ÀÎÈ±â(¼ÒÃÑ)¿Í Çï¸ä, ÅºÃ¢, ¼ö·ùÅº, ¼öÅë, ¹æµ¶¸é µîÀÌ Æ÷ÇÔµÇ¸ç ¹«°Ô´Â 15§¸ ¾ÈÆÆÀÌ´Ù. °ø°Ý±ºÀåÀº Æ¯º° ÀÓ¹« ¼öÇà¿ë ÀÀ¿ë±ºÀåÀ¸·Î ´Üµ¶±ºÀå°ú ¿ÏÀü±ºÀåÀÇ Áß°£ ´Ü°è´Ù. ¿ÏÀü±ºÀåÀº ±âº» ´Üµ¶±ºÀå¿¡ ¿©¹úÀÇ ÀüÅõº¹°ú ÀüÅõÈ, ¼Ó¿Ê, ¾ç¸», ÀüÅõ½Ä·®, È»ý¹æº¸È£¼¼Æ®, ÃÑ±â¼ÕÁúµµ±¸¿¡´Ù ¸ðÆ÷¿Í ¾ßÀü»ð±îÁö ÈÞ´ëÇÏ°Ô µÈ´Ù. °Ü¿ï¿¡´Â Ä§³¶°ú ³»º¹±îÁö Ãß°¡µÈ´Ù. ¿ÏÀü±ºÀåÀ» °®Ãß¸é ±× ¹«°Ô´Â 38.6§¸ÀÌ µÈ´Ù.
ºÒ°ú 10³â Àü¸¸ ÇØµµ ¿ÏÀü±ºÀåÀÇ ¹«°Ô´Â ÀÌº¸´Ù 10§¸ Á¤µµ ´õ ¹«°Å¿ü´Ù. 2011³â 8¿ù À°±º ¹ßÇ¥¿¡ µû¸£¸é ´ç½Ã ¿ÏÀü±ºÀå ¹«°Ô´Â 48.7§¸ÀÌ¾ú´Ù. ÀüÅõÀå±¸·ù Ç°¸ñÀÇ ±â´ÉÀ» ´ëÆø °³¼±ÇÏ°í °æ·®ÈµÈ °³¼±Ç°À¸·Î ´ëÃ¼ÇØ 2015³â¿¡ ¿ÏÀü±ºÀå ¹«°Ô¸¦ 38.6§¸À¸·Î ÁÙÀÎ´Ù´Â °Ô ´ç½Ã ¹ßÇ¥ÀÇ ÇÙ½ÉÀÌ¾ú´Ù. 10³â Àü¿¡ ºñÇÏ¸é °³¼±µÆ´Ù°í ÇÏÁö¸¸ 38.6§¸µµ °¡º¿î °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌ Á¤µµ ¹«°ÔÀÇ ¹è³¶À» Áû¾îÁö¸é ²Æ²ÆÀÌ ¼ ÀÖ±â ½±Áö ¾Ê´Ù. ÀÇ½ÄÀûÀ¸·Î ¸öÀ» ¼÷ÀÌÁö ¾ÊÀ¸¸é µÚ·Î Á¥ÇôÁö±â ÀÏ¾¥´Ù.
Áö³ 23ÀÏ ¿ÏÀü±ºÀåÀ¸·Î ±º±âÈÆ·Ã(¾óÂ÷·Á)À» ¹Þ´Ù ¾²·¯Á® ÀÌÆ² µÚ »ç¸ÁÇÑ ÈÆ·Ãº´Àº ¹«¸®ÇÑ ¿îµ¿ÀÌ³ª °úµµÇÑ Ã¼¿Â »ó½ÂÀ¸·Î ±ÙÀ°ÀÌ ¼Õ»óµÅ »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ¡®È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõ¡¯ ÀÇ½É Áõ»óÀ» º¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. »ç¸Á ¿øÀÎÀÌ È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõÀ¸·Î È®ÀÎµÇ¸é ¹«¸®ÇÑ ±º±âÈÆ·Ã¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÌ °Å¼¼Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
1993~1995³â¿¡ »ç´Ü»ç·ÉºÎ Á÷ÇÒ °øº´´ë´ë¿¡¼ ±ºº¹¹«ÇÒ ¶§ Á¦´ë·Î ¿ÏÀü±ºÀåÀ» °®Ãè´ø °ÍÀº 3¹ø Á¤µµ·Î ±â¾ïµÈ´Ù. 1994³â 7¿ù 9ÀÏ ºÏÇÑ ±èÀÏ¼º ÁÖ¼®ÀÌ Àü³¯ »ç¸ÁÇß´Ù´Â ¼Óº¸°¡ ¶¹À» ¶§, ±×¸®°í 1³â¿¡ ÇÑ ¹ø¾¿ FTC(ÀüÅõ°øº´¾ß¿ÜÀü¼úÈÆ·Ã)¿¡ Âü°¡ÇÒ ¶§¿´´Ù. °æÇè¿¡ ºñÃçº¸¸é ¿ÏÀü±ºÀå º¸ÇàÀÌ ¿©Áö²¯ ±º±âÈÆ·Ã Ç×¸ñ¿¡ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀº ½Ã´ëÂø¿ÀÀûÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
Á¤½ÂÈÆ ³í¼³À§¿ø
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö