LG전자는 조주완 최고경영자(CEO) 사장이 지난 15일 ‘CEO F.U.N 토크’(사진)에서 ‘고성과 조직’으로 전환하기 위한 리더십 행동 원칙으로 ‘A.C.E’를 제시했다고 16일 밝혔다. ‘A.C.E’는 목표의 명확함(Aim for Clarity), 실행의 신속함(Conduct with Agility), 과정의 완벽함(Excellence in Process)을 뜻한다.조 CEO는 회사와 구성원 모두 함께 성장하는 고성과 조직을 만드는 동력으로 제품·서비스와 관련한 사업모델·방식, 일하는 방식, 구성원 역량을 강조했다. 그는 “3가지에 집중하면서 단기적으로 매출과 영업이익, 장기적으로 사업 포트폴리오와 기업가치 제고 등을 면밀하게 살펴봐야 한다”고 말했다.임송수 기자 songsta@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지