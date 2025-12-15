국내 AI에 ‘수능 수학’ 풀게 했더니…‘20점대’

김종락 서강대 교수팀, 국대AI 5개팀·해외 AI 성능 비교

국가대표 인공지능(AI)에 도전하는 한국 팀들의 대형언어모델(LLM) 모델들이 수학 수능 및 논술 문제 풀이 영역에서 해외 모델에 한참 못 미치는 성능을 냈다.