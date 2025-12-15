빙판길·살얼음 유의하세요…월요일 출근길 ‘영하권’
기상청은 전날 내린 눈과 비의 영향으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전사고에 유의할 것을 당부했다.
기상청에 따르면 월요일인 15일 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 기온이 낮아 춥겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
전국 대부분 지역의 아침 기온은 -5도 안팎으로 떨어지겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -2.9도, 인천 -1.4도, 수원 -3.0도, 춘천 -4.4도, 강릉 0.4도, 청주 -0.6도, 대전 -1.8도, 전주 0.8도, 광주 1.4도, 제주 8.2도, 대구 1.2도, 부산 1.3도, 울산 0.3도, 창원 0.9도 등이다.
낮 기온은 4~12도로 예보됐다. 수도권과 강원도가 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지고, 충청권과 전라권은 대체로 흐리겠다. 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.
충남 서해안과 전라 서해안에는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 울릉도·독도에는 5㎜ 미만의 비가 예보됐다.
바람도 강하게 불겠다. 강풍 특보가 발효된 전남 서해안과 제주도 해안은 이날 밤까지, 전남 남해안은 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞(초속 20m) 안팎의 강풍이 불겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m), 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 예상된다.
미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~3.0m로 예상된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사