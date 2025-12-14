“새벽 기도 통해 인생이 통째로 확 바뀌었어요”…하순종 선교사 고백

기도를 통한 주님의 응답을 통해서다.

"선교가 십자가인 거는 맞습니다. 하지만 십자가를 감당하며 나아갈 때에 부활의 권능과 주님과의 친밀함, 생명을 낳는 은혜 등 십자가를 감당할 때 겪는 고난과 어려움과는 비교할 수 없는 너무나 풍성한 은혜가 있습니다."아프가니스탄과 파키스탄 등 이슬람권 '미전도 종족' 선교 현장 선봉에서 하나님의 의와 복음을 전하다 안식년을 맞아 국내에 머물고 있는 하순종(지난해 8월 설립된 선교단체 MMI 공동대표) 선교사는 지난 14일 국민일보와 인터뷰에서 선교에 대해 이같이 밝혔다.그러면서 하 선교사는 선교를 '산모의 출산'에 비유했다.그는 "산모가 출산의 고통을 경험하지만 출산 이후에는 새 생명을 얻게 된 기쁨 때문에 고통을 다 잊어버린다고 하잖아요. 선교라는 게 진짜 딱 그거인 것 같아요"라며 "산모가 10개월 동안 겪어야 되는 신체의 변화와 수많은 어려움들, 해산할 때 고통은 말로 표현이 안 되잖아요. 하지만 분명히 해산하고 난 다음에 생명을 안았을 때 산모는 너무 큰 기쁨으로 충만하거든요"라고 강조했다.선교 현장에서 어떠한 시련에도 미소로 화답하며 이겨내 끝내 이루는 하 선교사는 표상이 되는 선교사로 지금도 거듭나는 대표 주자다.하지만 선교사로 시작 전부터 엄연한 암흑의 긴 터널도, 세상적으로 출세의 기회도 있었지만 하나님과 친밀한 교제인 기도를 통해 확 바뀌어 '땅 끝까지 선교'에 청년때부터 나서서 고비마다 기도로 거듭 돌파하고 있다.증조할아버지때부터 주님을 영접해 4대째 신앙을 이어온 그는 12살때 미국으로 이민을 가게되고, 중고등학교 시절에는 다른 학생들과는 아주 다른 인생에 대한 깊은 회의감으로 허무주의에 빠져 미국에서 잘나가는 주립대에 진학해서까지도 암흑 속에서 벗어나지 못한다.하 선교사는 "어렸을 때는 부모님 따라서 교회와 신앙생활을 열심히 하면서 잘 지냈다. 이민올 때 가족들 안에서 돈 문제로 갈등을 겪는 모습을 보며 '결국은 교회에서 외치는 거는 사랑이고 하나님이 최우선이라는 가치지만, 실제는 그건 아니구나'라는 실망감에 '그럼 나는 내 삶에서 무엇을 추구해야 될까'라는 부정적이고 비관적인 허무주의에 빠졌다"면서 "10대때 마음을 열고 친구를 사귀어본 적이 한 번도 없다. 함께 어울리는 친구들은 있어도 항상 마음을 닫고, 절대 마음을 안 줬다"고 고백했다.이랬던 하 선교사가 대학교 3학년때 예수님을 인격적으로 만나게 된다. 살아계셔서 역사하시는 하나님, 절대성은 부정하지 못해 탕자에 가까운 생활 속에서도 주님의 손은 놓치 않았기 때문이다.그는 "대학시절 자유와 아르바이트를 통해 넉넉해진 재정으로 맘대로 살다 보니 점점 더 많은 죄를 짓는 삶이 제가 봐도 너무 혐오스러운 거예요"라며 "'정말 내가 죄를 끊어버릴 수 있을까?' 어렸을 때부터 들어오던 예수님과 관계 회복을 위해 '새벽 기도를 해보자'라고 결심했다"고 말했다.하 선교사는 한 달 동안 매주 자발적으로 진실되게 주님께 매달린 새벽 기도를 통해 인생이 통째로 확 바뀐다.그는 "'혐오스러울 정도로 죄가 내 삶을 다스리는 것이 너무 싫다'며 정말 겸손하게 무릎 꿇고 주님께 도와달라고, 진짜 내가 들었던 것처럼 하나님이 진짜 존재하신다면 응답해 달라고 외쳤다"면서 "이루 표현할 수 없는 사랑과 용서, 주님과의 친밀함이 그냥 주어지면서 제 삶이 완전히 바뀌었다. 그때부터 갑자기 기쁨이 부어지고 감사가 부어지고 삶이 밝아졌다"고 강조했다.이어 "지식적으로 알았던 하나님의 사랑, 예수님의 십자가의 죽으심, 그 모든 것이 나의 죄를 용서함이라는 게 그냥 지식이 아니라 정말 제 마음을 막 후벼팠다"며 "나의 죄를 용서하기 위해 하나님이 예수님을 보내주신 게 너무너무 감동이 되면서 진실로 주님을 만났다"고 했다.하 선교사는 평생의 동반자와 백년가약도그는 "(아프가니스탄에서) 함께 활동하던 팀원들이 떠나고 혼자 지내면서 외로움이 밀려와 '이제 배우자를 달라고' 주님께 처음 기도했는데 1년만에 응답을 받았다"며 "'자매를 보는 순간 주님이 준비해 주신 배우자'라고 확신을 받았다. 자매에게 '(결혼에 대해) 기도해 보면 어떻겠냐'라고 하자, 자매는 '우리가 신속한 세계복음화를 위해 달려야 된다. 주님이 확신을 주셨는데 더 시간이 필요하냐'고 오히려 반문했다"고 말하며 겸연쩍게 웃었다.하 선교사는 현재까지 아들만 5형제를 낳아, 가족공동체 사역을 하고 있다고 자랑했다.그는 "저희는 결혼하면 넷 정도 자녀를 갖자고 약속했는데 둘째까지 낳고, 양육과 사역을 병행하는 게 너무 힘들어서 셋째 생각을 안 했다"면서 "(파키스탄) 선교 사역 중 제가 감옥에 잠깐 있을때 아내가 두 아이와 저를 위해 기도를 하는데 '(아내에게)가정이 예배 공동체로 세워지는 것에 대한 감동을 주셔서 두 아이가 아닌 더 많은 아이를 가지고 싶다'라는 마음을 주셨다고 하더라고요"라고 전했다. 이어 "아이가 짐이거나 부담이 아닌 정말 축복이고, 가정이 교회라는 개념에서 작은 공동체"라고 덧붙였다.하 선교사는 아직 안식년이 끝나지 않았지만 '염소 프로젝트'를 준비하고 있다.그는 "선교에 헌신한 현지(파키스탄) 크리스천 청년들이 농사 및 염소 케어를 도우며 나머지 시간은 영성 훈련 및 영혼 사역하며 공동체성을 배우는 시간이 될 것"이라며 "1250평 정도의 땅을 빌려 염소 사료용 농사를 짓는 것"이라고 설명했다.강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr