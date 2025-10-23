일·휴식·농촌체험 결합한 ‘경남형 농촌 워케이션’ 인기

상지건축 임직원들이 경남 의령군 청미래 농촌체험휴양마을에서 워케이션을 진행하고 있다. 경남도 제공

지난 6월에는 도가 주선해 23개 농촌체험휴양마을과 현대로템 등 31개 기업·기관과 업무협약(MOU)도 체결했다. 짧은 기간이라도 농촌에 머물며 업무와 쉼을 함께하는 체험을 통해 생활인구를 유치하고, 농촌 인구 유입 기반을 마련하는 효과도 거두기 위해서다.