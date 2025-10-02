[단독] “니가 뭔데 차를 세워?” 2차 사고 ‘위험천만’ 도로 위 안전순찰원

5년새 안전순찰원 업무 협조 거부 1000건 이상…매년 200건 이상 증가세

교통 통제 및 차량 이송 강제권한 없어…“라바콘도 설치 못한다”

지난 23일 대구 달성군 하빈면 경부고속도로 칠곡물류나들목 부근 사고 현장 모습. 기사와 직접 관련 없음. 대구소방안전본부 제공

지난해 5월 한국도로공사 안전순찰원 50대 A씨는 호남고속도로 하행선 한 구간에서 교통사고 처리 중에 있었다. 그런데 뒤에서 전방주시를 제대로 하지 않은 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 들이받아 A씨는 그대로 사망했다. 올해 2월에도 과속 차량이 안전 관리 중이던 안전순찰차를 충격하며 안전순찰원 2명이 각각 중상과 경상을 입는 사고가 발생했다.

천준호 더불어민주당 의원이 7월 29일 국회 국토교통위원회 김윤덕 국토부장관 청문회에서 질의하고 있다. 천준호 의원실 제공

같은 기간 ‘교통사고 업무처리’ 9193건 중 12%로 10명 중 1명 이상은 안전순찰원의 업무 협조를 거부하는 셈이다.

협조 거부는 주로 차량 이동거부·안전조치·차량탑승 등에 대한 거부로 탑승객 대피 등을 거부한 사례도 있는 것으로 밝혀졌다. 거부사유는 음주, 사고당사자간 다툼, 사설견인업체 수배, 경찰 도착 전 거부 등이다.

지난해 5월 호남고속도로 하행선(태인IC에서 정읍IC방향) 139㎞ 지점에서 교통사고를 처리 중이던 한국도로공사차량을 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 들이받았다. 이 사고로 선행 교통사고를 처리하던 50대 안전순찰원 1명이 사망했다. 뉴시스