‘AI 대 한국인’…한국관광 홍보영상에 국민 참여

문화체육관광부와 한국관광공사는 ‘인공지능(AI)이 알 수 없는, 한국인들이 추천하는 찐 한국 여행’을 주제로 ‘인공지능 대 한국인(AI vs KOREAN)’ 영상을 20일 ‘한국관광공사TV’ 유튜브 채널에 공개하고 동시에 대국민 댓글 이벤트를 진행한다.관광공사는 그동안 한류 스타 이정재가 출연한 ‘챌린지 코리아(Challenge Korea)’ 시리즈, ‘범내려온다’ ‘머드맥스’ 등 ‘필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea)’ 시리즈, 생성형 AI를 활용해 제작한 ‘반 고흐가 한국을 방문했다면’ 등 뛰어난 한국관광 홍보영상을 연속해 선보여 왔다. 올해는 예년과 다르게 국민과 함께 만들어가는 영상을 제작할 계획이며, 그 첫 단추로 이번 프로모션을 기획했다.20일 ‘한국관광공사TV’ 유튜브 채널에서 전격 공개된 프로모션 영상에는 AI가 추천하는 한국여행 소개에 부족함을 느낀 한국인들이 직접 나서서 자신이 알고 있는 ‘찐 한국여행’ 콘텐츠를 알려주며, AI에게 한 수 보여준다는 재미있는 내용을 담고 있다. 이번 프로모션은 6월 9일까지 3주간 진행되며, 영상 시청 후 ‘한국인들이 추천하는 찐 한국여행’에 대해 댓글을 남겨 참가할 수 있다. 관광공사는 6월 말 ‘한국관광공사TV’ 유튜브 채널에서 추첨을 통해 댓글 작성자 240명에게 소정의 경품을 증정할 계획이며, 일부 댓글들은 올해 공개될 한국관광 홍보영상의 소재로 실제 활용될 예정이다.박윤숙 관광공사 관광콘텐츠실장은 “최근 급부상한 데일리케이션(Dailycation·한국인들의 일상생활을 그대로 경험하고, 한국의 최신 트렌드를 빠르게 따라가려는 외국인들의 한국여행 트렌드)에 발맞춰 한국인들이 누리는 일상과 여행방식이 ‘찐 한국 여행’의 매력을 알리는 콘텐츠가 될 수 있도록 국민과 함께 한국관광 홍보영상을 만들어갈 예정”이라며 “그동안 외국인에게 알려주고 싶었던 여행 코스나 체험 소재를 댓글로 남겨주신다면 올해 2000만 외래객 유치 목표에 큰 힘이 될 수 있을 것”이라고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지