고개 숙인 ‘명가’… 삼성화재, 팀 역대 최다 9연패

[And 스포츠]



우리카드와 홈경기서 1대 3 패배

범실 26개로 스스로 무너져

다가올 경기도 강팀들 상대해야

프로배구 삼성화재 선수들이 14일 대전 충무체육관에서 열린 우리카드와의 2025-2026 V리그 3라운드 홈경기에서 팀 역대 최다인 9연패를 기록한 뒤 팬들에게 고개숙여 인사하고 있다. 한국배구연맹 제공

프로배구 남자부의 ‘명가’ 삼성화재가 팀 최다 연패 수렁에 빠지며 체면을 완전히 구겼다. 상위권 팀들과의 맞대결을 차례로 앞둔 상황에 이렇다 할 돌파구가 보이지 않아 고민이 깊어지고 있다.



삼성화재는 14일 대전 충무체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 우리카드와의 홈경기에서 세트 스코어 1대 3(25-27 25-21 20-25 19-25)으로 졌다. 이날 패배로 삼성화재는 지난달 12일 대한항공전부터 이어진 9연패를 기록했다. 이는 1995년 창단한 삼성화재의 팀 최다 연패 기록이다. 종전 기록은 2020-2021시즌 남겼던 8연패였다.



올 시즌 삼성화재는 ‘명가 재건’을 목표로 내세웠으나 현실은 녹록지 않다. 남자부 챔피언결정전 최다 우승(8회)을 자랑하는 삼성화재는 2017-2018시즌 이후 7시즌 연속 봄 배구 무대를 밟지 못하고 있다. 이 기간 두 차례 최하위에 머물렀다. 이번 시즌 역시 2승 13패(승점 7점)에 그쳐 6위 우리카드(6승 8패·18점)와의 격차가 11점까지 벌어졌다.



승부처에서의 집중력 부족이 뼈아팠다. 삼성화재는 1세트 25-24로 앞서다 연속 3실점하며 세트를 내줬다. 세트 스코어 1-1로 맞선 3세트에서도 초반 내리 7점을 허용했으나 11-13까지 따라붙었다. 그러나 다시 5점을 연달아 내주며 세트를 빼앗겼다. 범실도 발목을 잡았다. 시즌 팀 범실 309개로 최소 2위에 올라 있지만, 이날은 26개를 범하며 스스로 무너졌다.



이날 공격에서 모처럼 긍정적인 수치가 나왔다. 공격 성공률 55%로 시즌 평균(46.72%)을 크게 웃돌았다. 직전 8연패 기간 45.6%에 그쳤던 점을 고려하면 고무적이다.



그러나 블로킹과 서브 공격에서의 약점을 해소하지 못했다. 삼성화재는 경기 전까지 세트당 블로킹(1.83개)과 세트당 서브(0.93개) 모두 리그 최하위였다. 이날도 블로킹 3개에 그치며 우리카드(11개)와의 높이 싸움에서 열세를 보였다. 서브 득점 역시 4개로 상대 수비 라인을 흔들지 못했다. 우리카드는 서브로 9점을 뽑아냈다.



삼성화재는 지난 경기에서 6점에 그쳤던 아히가 19점으로 분전했다. 김준우와 이우진이 나란히 12점씩을 올렸으나 패배를 막지 못했다. 우리카드는 아라우조가 서브 에이스 4개와 블로킹 2개를 포함해 22점으로 승리를 이끌었다. 김지한과 알리도 각각 16점과 14점으로 힘을 보탰다.



삼성화재는 오는 18일 4위 KB손해보험, 23일 3위 한국전력을 상대한다. 26일에는 최근 선두 대한항공에 셧아웃 승리를 거둔 OK저축은행과 맞붙는다.



최원준 기자 1jun@kmib.co.kr



