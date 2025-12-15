옐로카드 아랑곳 않는 배송 속도전
쿠팡사태로 심야배송 재조명 속
유통시장 ‘쿠팡 답습’ 아이러니
이커머스 속도전 더욱 거세져
이커머스 시장이 딜레마에 봉착했다. 대규모 개인정보 유출 사태 이후 ‘탈쿠팡’ 여론이 확산하는 가운데 ‘배송 속도전’에 가속도가 붙은 모양새다. 과도한 성장중심주의와 속도 경쟁이 쿠팡 폐단의 핵심 원인이라는 공감대가 두터운데도, 시장에서는 쿠팡의 성공전략을 답습하는 아이러니가 펼쳐지고 있다.
새벽배송이 일상으로 자리 잡으며 빠른 배송 방식에서 빠져 나오기 어려운 구조적 딜레마에 빠진 것이다.
국내 이커머스 시장은 현재 두 갈래의 파고를 맞고 있다. 한쪽에서는 평균 1~2시간 내 도착을 앞세운 퀵커머스 경쟁이 치열하고 탈쿠팡족을 끌어들이기 위한 새벽배송 강화에 나섰다. 다른 한쪽에서는 초심야 배송 제한 논의가 불붙으며 새벽배송의 지속 가능성이 도마 위에 올랐다. “새벽배송을 중단하자는 게 과연 가능하냐”는 의견과 “그 속도가 과연 지속 가능한가”라는 의문이 팽팽히 맞선다. 속도전이라는 현실과 속도조절이라는 명분이 뒤엉킨 상황이다.
시장에서는 쿠팡 답습 양상이 뚜렷하다. 14일 유통업계에 따르면 새벽배송을 해 오던 컬리와 SSG닷컴은 각각 15일과 19일까지 새벽배송 무료 기준을 4만원에서 2만원으로 낮췄다. 다른 이커머스업체들도 빠른 배송을 전면에 내세우는 마케팅에 열을 올리고 있다. 쿠팡의 속도 전략이 시장의 표준으로 굳어졌음을 보여주는 대목이다.
속도전은 더욱 거세지고 있다. 퀵커머스에 대한 소비자 선호도가 높기 때문이다. 올리브영의 ‘오늘드림’ 주문은 2년 새 2.5배 가까이 증가했다. 오늘드림은 전국 매장과 도심형 물류센터(MFC)를 연결해 평균 55분 내 배송을 구현한다. 배달플랫폼 쿠팡이츠는 앱 메인에 ‘평균 30분 무료배송’을 앞세워 1위 사업자 배달의민족을 빠르게 뒤쫓고 있다. GS25·CU를 비롯해 GS더프레시, 킴스클럽, 신세계 뷰티 편집숍 시코르까지 속속 입점하면서 퀵커머스 시장 확대를 노린다. 배달의민족은 B마트를 통해 신선식품·밀키트·생활용품·소형가전 등 다양한 상품을 즉시 출고하며 퀵커머스 시장을 선점했다. 평균 배송 시간은 30분~2시간이다.
시장의 양상과 달리 정치권에서는 일단 명분이 힘을 얻는 모습이다. 이재명 대통령은 지난 11일 고용노동부 업무보고에서 “야간 노동이 너무 가혹해 노동자가 심야 노동 중에 많이 사망하는 것 아니냐”고 우려를 표했다. 이 대통령은 김영훈 고용노동부 장관에게 “오후 10시부터 다음 날 오전 6시에 적용되는 야간노동 50% 할증 규정 가운데 특히 자정부터 오전 4시까지의 추가 인상 방안을 검토하라”고 지시했다. 심야노동 규제 가능성이 열린 셈이다.
그러나 소비자는 물론이고 ‘새벽배송 생태계’에 의존하는 소상공인과 물류센터 노동자 등 곳곳에서 반발이 거세다. 최근 국회 국민동의청원에 올라온 “새벽배송 금지를 막아달라”는 워킹맘의 청원은 5만명 이상 동의를 얻어 상임위원회 회부를 앞두고 있다. 물류센터 일자리 감소 우려 뿐 아니라 택배 노동자들이 높은 수입과 낮은 교통 혼잡을 이유로 심야 근무를 선호한다는 점도 거론된다.
빠른 배송이 일상인 상황에서 이를 강제로 막는 게 가능하겠느냐는 의견도 끊임없이 나온다. 유통업계 한 관계자는 “쿠팡이 만든 속도 기준은 서비스 수준을 넘어 소비자 락인(lock-in)을 고착시킨 산업 규칙”이라며 “경쟁사들도 생존하려면 비용을 감수하고 속도 경쟁을 할 수밖에 없다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
