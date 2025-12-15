고지대·고온다습 둘 다 적응할 베이스캠프 찾아라
홍명보, 푸에블라·과달라하라 답사
2026 북중미월드컵 본선이 6개월 앞으로 다가온 가운데 홍명보호가 바쁘게 움직이고 있다. 멕시코의 고지대와 고온다습한 기후에 적응할 수 있는 베이스캠프를 찾는 게 관건이다.
홍명보 축구대표팀 감독이 내년 대회 기간 선수단이 머물 베이스캠프로 고려하고 있는 후보지는 총 8곳이다. 그는 지난 7일 월드컵 조 추첨식이 끝난 뒤 멕시코로 향해 후보지들을 직접 둘러봤다. 멕시코시티 인근의 해발 2160m 고지대 푸에블라와 조별리그 1, 2차전을 치를 과달라하라 등이 후보지에 포함된 것으로 알려졌다.
베이스캠프는 각 참가국이 국제축구연맹(FIFA) 선정 후보지들을 검토한 뒤 1~3순위를 제출하면 이를 바탕으로 FIFA가 최종 배정하는 방식이다. 여러 나라의 희망지가 겹칠 경우 FIFA 순위가 더 높은 팀에 우선권이 주어진다. 앞서 콜롬비아(13위) 대표단도 한국(22위)과 마찬가지로 푸에블라와 과달라하라를 둘러본 것으로 전해졌다.
한국 대표팀은 조별리그 3경기를 모두 멕시코에서 치른다. 경기장 간 이동 거리가 총 637㎞로 월드컵 참가국 중 7번째로 짧다. 특히 유럽 플레이오프 패스D 승자와의 1차전, 멕시코와의 2차전 모두 같은 장소에서 치러져 잔디 적응에도 유리하다. 남아프리카공화국과의 3차전이 열리는 경기장과는 비행기로 1시간30분 거리다.
다만 1, 2차전이 열리는 과달라하라의 아크론 스타디움이 해발 1571m에 있는 만큼 고지대 적응이 최대 변수다. 강원도 오대산 정상(1673m)과 비슷한 고도여서 선수들의 체력 부담은 커질 수밖에 없다. 3차전이 펼쳐질 몬테레이의 고온다습한 환경에도 적응해야 한다. 월드컵이 열리는 6월 몬테레이는 기온이 41도까지 치솟는 데다 우기까지 겹쳐 습도도 높다.
홍 감독은 지난 12일 후보지 답사를 마치고 귀국해 “마음에 드는 곳들이 한두 곳 있었지만 더 과학적으로 접근할 필요가 있다”며 “가장 중요한 건 1500m에서 우리 선수들이 얼마큼 빨리 회복할 수 있는지 여부”라고 밝혔다. 선수들의 피로감을 고려해 고지대 훈련에 들어가는 시점과 방식에 대해서도 고민하고 있다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
