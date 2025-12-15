‘돌아온 최준용’ 16점… 3연승 KCC, 선두권 진입 초읽기

1위 LG는 소노 꺾고 15승 고지에

부산 KCC의 최준용(왼쪽)이 14일 부산사직체육관에서 열린 안양 정관장과의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 하이파이브를 하고 있다. KBL 제공

‘스타 군단’ 부산 KCC가 부상에서 복귀한 최준용의 활약에 힘입어 3연승을 질주하며 최상위권에 한발 다가섰다. 단독 1위 창원 LG는 트리플더블을 달성한 아셈 마레이를 앞세워 승수를 추가했다.



KCC는 14일 부산사직체육관에서 열린 안양 정관장과의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 103대 76으로 이겼다. 시즌 12승(8패)째를 거둔 3위 KCC는 2위 정관장(13승 8패)과 격차를 0.5경기로 좁히며 선두권 진입 초읽기에 들어갔다. KCC는 정관장 상대 5연패 늪에서도 벗어났다.



부상을 털고 돌아온 주장 최준용이 16점 7리바운드 4어시스트로 공수 전방위에서 존재감을 드러냈다. 숀 롱이 17점 12리바운드로 더블더블을 작성한 가운데 허훈-허웅 형제가 나란히 15점씩을 보탰다. 정관장은 가드 박지훈이 팀 내 최다 14점을 책임졌으나, 허리 부상을 당한 변준형의 공백이 뼈아팠다.



KCC는 경기 초반부터 국내 선수들의 화력전으로 리드를 잡았다. 최준용이 전반에만 12점, 허훈과 허웅이 각각 9점, 15점을 쏟아냈다. 2쿼터까지 58-31로 크게 앞서며 일찌감치 승기를 굳혔다.



최준용은 경기 후 중계방송사 인터뷰에서 “농구할 때가 제일 행복하다. 홈에서 경기를 하면 더욱 힘이 난다”며 “다 같이 뛰면 좋은데 팀원들이 번갈아 부상이 당하는 게 아쉽다. 아프지 않도록 노력해 좋은 모습을 보여드리겠다”고 말했다.



KCC는 과거 정규리그나 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 경험이 있는 허훈과 허웅, 최준용, 송교창 등 최정예 국내 선수들이 모여 올 시즌 강력한 우승 후보로 지목됐다. 그러나 시즌 초반 허훈을 시작으로 최준용, 송교창 등 주축들이 잇달아 부상으로 자리를 비워 완전체 전력을 꾸리지 못했다.



LG는 이날 고양 소노를 80대 75로 꺾고 15승(6패) 고지를 밟았다. 마레이가 23점 21리바운드 10어시스트로 펄펄 날았다. 양홍석(15점)과 유기상, 양준석(이상 13점), 칼 타마요(9점) 등이 고르게 득점을 올렸다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



