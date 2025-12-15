‘여고생 스노보더’ 유승은, 월드컵 빅에어서 한국 첫 메달… 올림픽서 일 내나
겨울 종목 태극전사들이 내년 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 앞두고 월드컵 무대에서 선전하고 있다. ‘스노보드 기대주’ 유승은(용인성복고)은 한국 선수 최초로 월드컵 빅에어 메달을 거머쥐며 기대감을 높였다. 부상을 딛고 일어선 스켈레톤 간판 정승기(강원도청)는 올 시즌 월드컵 첫 메달을 수확하며 국제무대 경쟁력을 입증했다.
유승은은 14일(한국시간) 미국 콜로라도주 스팀보트 스프링스에서 열린 2025-2026 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 빅에어 결선에서 173.25점으로 2위에 올라 은메달을 목에 걸었다. 지난 12일 종목 예선에서 2위(89.75점)에 올랐던 그는 상위 8명이 겨루는 결선에서 순위를 그대로 지켜내며 생애 첫 월드컵 메달을 차지하는 기쁨을 맛봤다. 한국 선수가 월드컵 빅에어 종목에서 메달을 얻은 건 처음이다.
큰 점프대를 도약해 공중 묘기를 선보이는 빅에어는 2018 평창 동계올림픽 때 정식 종목으로 채택됐다. 평창 대회 당시 스노보드 알파인에서 은메달을 딴 ‘배추보이’ 이상호(넥센)가 한국 스키 종목의 유일한 동계올림픽 메달리스트다.
정승기는 12일 노르웨이 릴레함메르에서 펼쳐진 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 3차 대회 남자 스켈레톤 경기에서 1·2차 시기 합계 1분42초66의 기록으로 동메달을 거머쥐었다. 정승기는 2024년 1월 스위스 생모리츠 대회 이후 약 2년 만에 월드컵 무대에서 메달을 수확했다.
정승기는 대한봅슬레이스켈레톤연맹을 통해 “허리 부상 이후 오랜만에 포디움에 들어 정말 기쁘고, 감회가 새롭다. 초반 스타트가 다소 아쉬웠지만 주행 부분에서 이를 보완해 좋은 성적을 거둘 수 있었다”며 “올림픽에서는 부상 없이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.
지난 시즌 허리 부상으로 긴 재활을 거친 정승기는 올림픽을 앞두고 올 시즌 복귀했다. 지난달 코르티나담페초의 ‘올림픽 트랙’에서 열렸던 월드컵 1차 대회에서도 5위에 오르는 경쟁력을 보여줬다. 정승기는 오는 19일 라트비아 시굴다에서 월드컵 4차 대회에 출전한다.
봅슬레이 남자 4인승 김진수 팀(김진수·김선욱·채병도·이건우)은 월드컵 4차 대회에서 1·2차전 합계 1분40초38을 기록, 6위에 올랐다. 3위로 입상한 독일 팀과는 0.34초 차이가 났다. 김진수 팀은 지난 월드컵 1차 대회에서 동메달로 한국 최초로 이 종목 입상에 성공한 바 있다.
