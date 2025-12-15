배우 故 김지미에 금관문화훈장 추서

정부는 지난 7일 미국에서 별세한 배우 고(故) 김지미에게 금관문화훈장(1등급)을 추서했다.
최휘영 문화체육관광부 장관은 14일 고인의 추모 공간이 마련된 서울 충무로 서울영화센터를 찾아 금관문화훈장을 전달했다. 문체부는 “고인은 대중성과 예술성을 겸비한 한 시대의 영화 문화를 상징하는 배우였다”며 “한국영화 제작 기반 확충과 산업 발전에 기여하고, 한국영화 생태계 보호와 제도적 기반을 강화하는 데도 실질적인 역할을 수행했다”고 설명했다. 고인은 2016년 10월 ‘대한민국 대중문화예술상’ 시상식에서 은관문화훈장을 받은 바 있다.
문화훈장은 문화예술 발전과 국민 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 수여하는 훈장이다. 앞서 정부는 지난달 별세한 배우 고 이순재에게도 사후에 금관문화훈장을 추서했다. 이 외에 금관문화훈장을 받은 배우로는 2021년 윤여정, 2022년 이정재가 있다.
