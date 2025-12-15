찰스 3세 “조기진단 덕에 암 치료 호전”
TV 암 극복 캠페인에 영상 메시지
지난해 2월 암 진단을 받은 찰스 3세(사진) 영국 국왕이 새해부터 치료 일정을 줄이게 됐다며 건강이 호전되고 있음을 시사했다. 그러면서 암 조기 진단의 중요성도 강조했다.
BBC에 따르면 찰스 국왕은 12일(현지시간) 영국 채널4에서 방영된 ‘암에 맞선다’ 캠페인 영상 메시지에서 “조기 진단과 효과적인 치료, 의료진의 지시를 충실히 따른 덕분에 새해에는 암 치료 일정을 줄일 수 있게 됐다”고 말했다.
그는 “이런 성과는 개인적으로 축복이며 암 치료 분야에서 이뤄진 놀라운 발전에 대한 증거”라면서 “암 진단이 얼마나 압도적으로 느껴질 수 있는지 경험을 통해 잘 알고 있지만 조기 발견은 치료 과정을 변화시킬 수 있는 열쇠”라고 강조했다. 이어 “한 가지 예로 대장암은 가장 초기 단계에 발견될 경우 10명 중 9명이 최소 5년 이상 생존하지만, 진단이 늦으면 그 비율은 10명 중 1명으로 줄어든다”고 설명했다.
올해 77세인 찰스 국왕은 전립선 비대증으로 수술을 받는 과정에서 암을 발견했다고 공개했다. 진단받은 암의 종류는 밝히지 않았다. 버킹엄궁은 국왕의 치료 성과가 매우 좋았다며 이제 치료가 ‘주의 단계’로 들어가서 일정을 줄일 수 있게 됐다고 설명했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사