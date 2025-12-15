세 번째 올림픽… “기술보다 경험이 내 경쟁력”
[스포츠인] ‘쇼트트랙 여제’ 최민정
“압박감이나 부담감, 긴장감이 없다면 거짓말이죠. 이제는 그런 감정에 익숙해진 느낌입니다.”
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 준비 중인 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정(성남시청)의 말이다. 그는 2018년 평창, 2022 베이징 대회에 이어 올림픽 3회 연속 출전을 앞두고 있다. “첫 올림픽은 아무것도 몰라 얼떨떨했고, 두 번째가 오히려 더 힘들었다”는 최민정은 “산전수전을 다 겪고 나니 여유가 좀 생긴 것 같다”며 옅은 미소를 보였다.
쇼트트랙 종목에서 오랜 기간 기량을 유지하며 정상의 위치를 지켜낸 그이기에 가능한 일이다. 최민정은 “스스로에게 만족하지 못했던 부분들이 나를 계속 밀어붙이게 했다”며 “연습 때도 시합보다 성적이 안 나오면 부족한 만큼 채우려고 노력했다. 이런 마음가짐이 긴 선수 생활을 가능하게 한 원동력”이라고 말했다.
최민정은 앞선 두 차례 올림픽에서 메달 5개(금3·은2)를 수확했다. 내년 2월 밀라노 대회 성적에 따라 새 역사를 쓸 수도 있다. 현재 동·하계올림픽 한국 최다 금메달리스트는 전이경(쇼트트랙·4개)과 김우진(양궁·5개)이다. 이승훈(스피드스케이팅), 진종오(사격), 김수녕(양궁)의 올림픽 최다 메달 기록(6개)도 가시권에 있다.
최근 서울 강남구 올댓스포츠 본사에서 만난 최민정은 “많은 기록이 걸린 올림픽이라 더 잘하고 싶다. 그렇다고 너무 특별하게 생각하지는 않는다”고 말했다. 그는 “신체 접촉이 빈번한 쇼트트랙은 변수가 많은 종목이다. 아무리 준비를 잘 해도 원하는 결과가 나오지 않을 때가 있다”면서도 “최선을 다하다 보면 자연스럽게 따라오는 결과가 있을 거라 생각한다. 후회 없이 준비하겠다”는 각오를 전했다.
최민정은 올림픽 예선을 겸한 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1~4차 대회에서 5개의 메달을 목에 걸며 예열을 마쳤다. 지난 7일부터 진천국가대표선수촌에서 올림픽 대비 집중 훈련에 돌입했다. 쇼트트랙 강국으로 군림해 온 한국이 독보적인 성적을 내던 시절도 있었지만 경쟁국들의 추격이 거세졌다. 개인 종목은 캐나다, 계주 종목에서는 네덜란드 선수들이 강세를 보이고 있다.
최민정은 “속도가 좋은 단거리 선수를 보유한 팀이 계주에서도 좋은 성적을 내고 있다. 다른 나라 선수들의 훈련 방법과 장비 기술도 많이 발전해 예전보다 격차가 줄어든 것 같다”는 생각을 밝혔다. 그는 “지난 월드투어는 올림픽을 어떻게 준비할지 방향을 찾는 기회였다”며 “1000m나 1500m는 경기운영이 더 중요해졌다. 다양한 전략을 쓰면서 가능성을 알아본 대회였다”고 돌이켰다.
아웃코스 추월은 최민정을 대표하는 ‘필살기’다. 후미에서 기회를 엿보다 바깥쪽으로 단숨에 치고 나가 선두권에 자리를 잡는 전매특허 기술이다. 인코스 추월보다 긴 거리를 타야 해서 스피드와 체력이 뒷받침돼야 효과를 볼 수 있다. 체구가 좋은 외국 선수들과의 경쟁에서 몸싸움을 줄일 수 있다는 장점도 있다.
다만 최민정은 이 기술이 “예전보다 무뎌졌다”고 냉정히 진단했다. 다가오는 올림픽에 대비해 전술, 부상 방지 등 기술 외적인 부분에 집중하는 이유다. 그는 “내가 가진 경쟁력은 ‘경험’이라 생각한다. 이겼던 경험, 중요할 때 해냈던 경험, 지는 경험 등을 두루 잘 쌓아왔다”며 “경쟁국 선수들의 기술이 많이 올라왔지만 경험에서는 밀리지 않는다”고 말했다. ‘어떤 전술을 준비하느냐’고 묻자 “나가는 타이밍”이라고만 답했다. 최민정은 “전략이 노출될 수 있어 자세히 말씀을 못 드리겠다”며 웃어 보였다.
한때 최민정의 별명은 ‘얼음공주’였다. 시종일관 같은 표정의 포커페이스와 강인한 정신력에서 비롯됐다. 올 시즌 대표팀 주장을 맡은 그는 “후배 선수들은 비교적 감정을 잘 표출하는 것 같다. 그 역시 장점이 있다”면서도 “모든 종목에서 원하는 성적이 나오지 않을 수 있다. 올림픽 기간엔 차분함과 침착함을 끝까지 잘 유지해야 한다”고 조언했다.
첫 올림픽 때 막내급 선수였던 최민정은 김길리(성남시청), 임종언(노원고) 등 후배를 이끄는 위치에 섰다. 후배 선수들이 먼저 찾아와 조언을 구할 때면 뿌듯한 마음에 하나라도 더 알려주려고 한다. 그는 “오히려 후배들에게 배우는 부분이 많다”고 말했다. “지금은 많이 완화됐지만, 저는 상대적으로 보수적인 분위기 속에서 훈련하며 스스로를 조이곤 했습니다. 후배들이 운동을 좀 더 즐기면서도 잘할 수 있다는 걸 증명하니 느끼는 점이 많습니다.”
최민정은 1500m와 1000m를 주 종목으로 삼는다. 비교적 약한 모습을 보였던 단거리 500m에서도 희망을 봤다. 지난 월드투어 3·4차 대회 모두 500m 결승에 올랐고, 동메달 하나를 차지했다. 최민정은 “계속 도전했던 종목인데 늘 아쉬움이 남았다”며 “초반 가속과 몸싸움에서 더 좋아지는 모습이 나온다면 올림픽에서도 경쟁이 될 것 같다”고 말했다.
혼성 계주와 여자 3000m 계주 또한 포기할 수 없는 종목이다. 최민정은 “믿고 맡길 수 있는 후배들과 함께해서 든든하다. 대표팀 모두가 계주를 중요하게 여기고 있기에 좋은 결과가 나올 것”이라고 기대감을 드러냈다. 특히 혼성 계주에 대해선 “올림픽 쇼트트랙 첫 메달이 결정되는 종목이어서 더욱 신경을 쓰고 있다. 첫 종목 결과가 대회 전체 흐름에 영향을 줄 수 있다”고 설명했다.
평창 대회 당시 고의 충돌 의혹 등을 계기로 갈등을 빚었던 심석희(서울시청)와도 힘을 모은다. 그간 두 선수는 대표팀 계주 멤버로 함께 뛰었지만, 주자 순번은 신체 접촉이 없도록 짜였다. 올 시즌부터는 174㎝의 장신 심석희가 최민정을 직접 뒤에서 밀며 레이스 도중 추진력을 극대화하는 작전이 나오고 있다.
최민정은 “결국 올림픽이지 않나. 대표팀 선수로서 제 역할에 최선을 다하는 게 맞는다고 생각했다”고 말했다. 이어 “여자 계주 종목은 다들 경험이 많다. 후배들은 언니들과 경쟁해서 올라온 경험도 있기에 잘 준비하면 괜찮을 것 같다”고 덧붙였다.
몸싸움까지 허용되는 쇼트트랙은 격렬한 스포츠다. 쉴 때는 독서, 영상 시청 등 차분하고 평화로운 취미로 스트레스를 해소한다. 경기력에 지장을 줄 수 있는 음식 섭취는 피한다. 최민정은 “사실 나도 탄산음료를 좋아한다. 그래도 경기 전엔 기름지거나 자극적인 음식을 안 먹는 편”이라고 말했다.
최민정은 “세 번째 올림픽 출전이 아직도 믿기지 않는다”고 말했다. 원래부터 선수 생활을 오래 하려고 했던 건 아니라는 그는 “경쟁이 너무 치열해서 멀리 내다보면 힘들 것 같았다”고 털어놨다.
그렇다고 ‘끝’을 정해둔 것도 아니다. 최민정은 “눈앞에 있는 것들을 하나씩 차근차근 이루다 보니 지금까지 왔다”며 “지금도 멀리 바라보지 않는다. 현재 목표인 올림픽을 차분히 준비하겠다”고 다짐했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
