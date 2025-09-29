노브랜드 버거 큰 호응에 매장 확대 잰걸음
신세계푸드
신세계푸드 노브랜드 버거가 매장 확대에 속도를 내고 있다.
신세계푸드에 따르면 지난 5월 창업 비용을 기존의 60% 수준으로 낮춘 콤팩트 모델을 론칭한 이후 노브랜드 버거 가맹 상담 문의는 3배 증가했다. 신규 출점 매장 수는 전년 동기 대비 배가량 증가했다. 신규 가맹점 출점은 월 평균 두 자릿수로 가속하고 있으며 전국적인 가맹 설명회로 향후에도 출점이 이어질 것으로 기대하고 있다.
콤팩트 매장은 창업 비용을 낮추기 위해 인테리어 등 본질 외의 요소를 덜어낸 모델이다. 콤팩트 모델(49.6㎡·15평)은 1억원 초반으로 가능하다. 92㎡(28평) 모델도 창업비를 1억원 초중반대로 낮추며 본격적으로 가맹점을 확장해 나간다는 방침이다.
노브랜드 버거는 가맹점 교육을 위한 ‘NBB 아카데미’를 확장 오픈했다. 예비 창업점주가 매장 오픈 이후 최단 기간 내 매장 운영을 안정화할 수 있도록 매장 운영 환경과 동일한 교육 환경을 구현했다.
노브랜드 버거는 가을 시즌 메뉴로 제철 식재료인 새우를 재료로 하는 감바스를 버거로 구현한 신메뉴 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’를 선보였다.
신세계푸드는 가맹점 경쟁력 강화, 신메뉴 강화와 함께 기존 가맹점주와 상생 실천도 강화하고 있다. 신세계푸드 관계자는 “신규 가맹 모델과 가맹점주 상생, 신메뉴 등 차별화 경쟁력을 통해 2030년까지 버거 업계 톱3에 진입한다는 계획”이라고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사