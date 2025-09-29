차별화된 차량용 디스플레이로 고객가치 창출
LG디스플레이
LG디스플레이가 29일 차별화된 차량용 디스플레이 제품과 기술로 고객 가치 창출에 나서고 있다고 밝혔다.
LG디스플레이는 프리미엄 차랑용 디스플레이 시장을 겨냥한 다양한 제품 및 기술을 양산하고 있다. 프리미엄 차량용 디스플레이는 10인치 이상의 대형 화면, 시인성, 뛰어난 화질 등의 조건을 만족하는 제품군이다. 완성차에 탑재되는 디스플레이 크기가 커지고 수도 많아지며 이런 프리미엄 제품군에 대한 수요가 커지는 추세다.
특히 차량용 유기발광다이오드(OLED)는 국내 업계에서 LG디스플레이만 유일하게 공급하고 있다. 기존 OLED보다 휘도(화면 밝기)와 수명, 내구성을 한층 강화한 ‘탠덤 OLED’도 LG디스플레이가 최초로 상용화했다.
탠덤 OLED는 빛을 내는 유기 발광층을 2개 층으로 쌓아 기존 싱글 스택(1개 층) 대비 높은 휘도와 긴 수명을 확보했다. 고온 또는 극저온 같은 극한의 환경에서도 오랜 시간 동안 정상 작동해야 하는 차량용 디스플레이 특성상 갈수록 수요가 많아질 기술로 꼽힌다.
LG디스플레이는 탠덤 OLED 신기술을 비롯한 각종 차별화 기술 개발을 통해 프리미엄 차량용 디스플레이 시장을 적극적으로 공략한다는 방침이다. LG디스플레이 관계자는 “독보적인 기술 리더십을 토대로 고객에게 차별적 가치를 제공할 수 있는 제품과 기술을 지속 선보이며 OLED 주도권을 확고히 할 것”이라고 말했다.
