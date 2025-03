최적의 기술 결합… 부드러운 타구감 선사

테일러메이드 ‘2025 THE All-NEW P 790 아이언’

테일러메이드 제공

테일러메이드가 신제품 '2025 THE ALL-NEW P·790 아이언'을 공개했다. 남성용, 중급자 여성 골퍼를 위한 우먼스 라인도 함께 공개됐다. '2025 THE ALL-NEW P·790 아이언'은 테일러메이드만의 신기술은 물론 각 헤드의 최적화된 설계와 스피드폼 에어 기술을 결합해 부드러운 타구감을 제공한다.4340 단조 소재를 사용해 얇아진 페이스는 약 24% 넓어진 스위트 스폿을 제공해 더 빠른 볼 스피드와 향상된 관용성을 실현했다. 개선된 리딩엣지는 일관된 샷 메이킹과 잔디의 상호작용을 향상시켜 안정적인 스윙에 도움을 준다. FLTD CG™(번호별 최적화된 무게중심)를 탑재해 롱 아이언은 쉽게 더 멀리 똑바로 치는 것, 미들-쇼트 아이언은 원하는 형태로 샷을 제어하는 정교함이 특징이다. 무게 중심을 낮추고 임팩트 때 안정성을 높이기 위해 텅스텐 프레임워크 위에 안정바를 추가했다. 세트는 4번부터 PW까지가 기본이다. 샤프트는 DG MID 115, MODUS 105, NS PRO NEO 중 선택 가능하다. THE ALL-NEW P·790 우먼스라인은 MG4웨지가 포함됐다. MG4웨지는 그린에서 볼을 빠르게 멈추게 하는 The All New 스핀 트레드 기술이 적용됐다. 6번부터 PW, MG4 웨지 50도, 56도로 구성됐다. 샤프트는 디아마나 TM50, 그립은 골프프라이드 TV360 40g이 장착됐다.