[포토] 실용성 중시 ‘요노’ 상품 빠른 성장

실용 소비를 중시하는 요노(YONO·You Only Need One) 트렌드가 뜨고 있다. 로고는 없지만 깔끔한 디자인의 기본아이템이 인기를 끌며 실용성을 강조하는 SPA 브랜드가 빠르게 성장하고 있다. 사진은 2일 서울 시내 한 SPA 브랜드 매장에 옷들이 걸려 있는 모습. 연합뉴스GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지