¡®³Ñ¹ö¿ø¡¯ ºÎ·´ÀÝÀº ¡®¼­¿­ 2À§¡¯¡¦ Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ÃÖ¼Ò 2¸í ½ÂÁøÇÒ µí

Â÷±â °æÂûÃ»Àå ÈÄº¸±º¿¡ Æ÷ÇÔµÇ´Â °æÂû ³» ¡®¼¿ 2À§¡¯ Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ÀÎ»ç¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù. Ä¡¾ÈÁ¤°¨Àº ÃÑ 7¸íÀ¸·Î, ÀÌµé Áß 1¸íÀÌ Â÷±â °æÂûÃ»Àå(Ä¡¾ÈÃÑ°¨)À» ¸Ã°Ô µÈ´Ù.
28ÀÏ °æÂû¿¡ µû¸£¸é Ä¡¾È°¨ ÃÖ¼Ò 2~3¸íÀÌ ´ÙÀ½ ´Þ ÀÎ»ç¿¡¼ Ä¡¾ÈÁ¤°¨À¸·Î ½ÂÁøÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±³Ã¼ ´ë»óÀÌ µÉ ÇöÁ÷ Ä¡¾ÈÁ¤°¨À¸·Î ¿ìÃ¶¹® ºÎ»ê°æÂûÃ»Àå°ú Á¤³âÅðÀÓÀ» ¾ÕµÐ ±èÈñÁß ÀÎÃµ°æÂûÃ»ÀåÀÌ °Å·ÐµÈ´Ù. ½ÂÁøÀÌ ¿¹»óµÇ´Â ÀÎ¹°·Î´Â ¹è´ëÈñ °æÂûÃ» ¼ö»ç±âÈ¹Á¶Á¤°ü°ú ÀÌÈ£¿µ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ °æÂû±¹Àå, ±èºÀ½Ä °æÂûÃ» ¼ö»ç±¹Àå µîÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ¿À¸£³»¸°´Ù.
¹è ¼ö»ç±âÈ¹Á¶Á¤°üÀº »ç¹ý½ÃÇè 44È¸ Ãâ½ÅÀ¸·Î °æÁ¤ Æ¯Ã¤·Î °æÂû¿¡ ÀÔÁ÷Çß´Ù. ÀÌ ±¹ÀåÀº °æÂû°£ºÎÈÄº¸»ý Ãâ½ÅÀÌ¸ç ±è ±¹ÀåÀº °æÂû´ë 5±â´Ù. ÇöÀç Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ÀÌ»ó °íÀ§±ÞÀº ¸ðµÎ °æÂû´ë Ãâ½ÅÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù Ä¡¾ÈÁ¤°¨ Ãâ½ÅÀÇ È°¾àÀº À¯µ¶ µÎµå·¯Áø´Ù. ´çÀå ÀÌ¹ø ÃÑ¼±¿¡¼ °æÂû Ãâ½Å ´ç¼±ÀÎ 10¸í Áß 9¸íÀÌ Ä¡¾ÈÁ¤°¨ ÅðÁ÷ÀÚ´Ù. À±Àç¿Á¡¤ÀÌ¸¸Èñ¡¤ÀÌÃ¶±Ô¡¤±èÁ¾¾ç ±¹¹ÎÀÇÈû ´ç¼±ÀÎÀº °æ±âÁö¹æ°æÂûÃ»Àå, ¼¹ü¼ö¡¤¼ÃµÈ£ ´ç¼±ÀÎÀº °æÂû´ëÇÐÀåÀ» °¢°¢ Áö³Â´Ù. °æÂûÃ» Â÷Àå Ãâ½Å ÀÓÈ£¼± ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øµµ Àç¼±¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
Ä¡¾ÈÁ¤°¨ Ãâ½ÅÀº Á¤°è»Ó ¾Æ´Ï¶ó ´ëÇü ·ÎÆß, ´ë±â¾÷ »ç¿ÜÀÌ»ç·Î ¿µÀÔµÇ´Â »ç·Êµµ ÀÖ´Ù. ¶Ç ÅðÁ÷ ÈÄ °æÂû°øÁ¦È¸, ±¹°¡°æÂûÀ§¿øÈ¸ µî À¯°ü ±â°üÀÌ³ª Àü±¹ 18°³ ½Ã¡¤µµÀÚÄ¡°æÂûÀ§¿øÈ¸ µî ¿Å±æ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¸®µµ ¸¹´Ù.
¹Ý¸é °æÂûÃ»ÀåÀº ¿î½ÅÀÇ ÆøÀÌ ÀÛ´Ù. ¿ª´ë °æÂûÃ»ÀåÀº ÅðÀÓ ÀÌÈÄ ¼±ÃâÁ÷¿¡ ´ç¼±µÈ °æ¿ì°¡ µå¹°´Ù. ±èÈ³²(4´ë) Àü Ã»Àå°ú ÀÌ¹«¿µ(9´ë) Àü Ã»ÀåÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø¿¡, ÃÖ±â¹®(11´ë) Àü Ã»ÀåÀÌ ¿µÃµ½ÃÀå¿¡ ´ç¼±µÈ »ç·Ê ¿Ü¿¡´Â ¾ø´Ù.
Á¤±Ç°ú ¿î¸íÀ» ÇÔ²²ÇÏ´Â Å¿¿¡ °æÂûÃ»Àå ÀÓ±â 2³âÀ» ¸ø Ã¤¿ì°í ºÒ¸í¿¹ ÅðÁøÇÑ »ç·Êµµ ÀÖ´Ù. 2003³â °æÂûÃ»Àå ÀÓ±âÁ¦ µµÀÔ ÈÄ ÀÓ±â 2³âÀ» ´Ù Ã¤¿î °æÂûÃ»ÀåÀº 4¸í»ÓÀÌ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¡®°æÂûÃ»Àå ÀÜÈ¤»ç¡¯°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¸»ÀÌ °ø°ø¿¬È÷ ³ª¿Â´Ù. ÃÖ±Ù °½Å¸í(19´ë)¡¤ÀÌÃ¶¼º(20´ë) Àü Ã»ÀåÀº ¹Ú±ÙÇýÁ¤ºÎ ½ÃÀý »çÂû ÇøÀÇ·Î ´ë¹ý¿ø¿¡¼ À¯ÁË ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
½ÅÀçÈñ ±âÀÚ jshin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö