¿ï»ê½Ã, ÀüÀÔ ´ëÇÐ»ý¿¡ 90¸¸¿ø Áö¿ø¡¦ Ã»³âÀ¯ÀÔ ÃÑ·Â

¿ï»ê½Ã°¡ ÀüÀÔ ½Å°íÇÑ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ¿ï»êÀ¸·Î ÀüÀÔ ½Å°íÇÑ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô Á¤Ã¥Áö¿ø±Ý »ç¾÷À» ÁøÇàÇÑ´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¿ï»ê Áö¿ª ´ëÇÐ¿¡ ÀÔÇÐÇÑ ´Ù¸¥ Áö¿ª ÇÐ»ýµéÀÌ ¿ï»êÀ¸·Î ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÌÀüÇÏ¸é ÇÐ±â¸¶´Ù 10¸¸¿ø¾¿ ÃÖ´ë 8ÇÐ±â±îÁö Áö¿øÇÑ´Ù.
Ã¹ ÇÐ±â¿¡´Â ÀüÀÔ Áö¿ø±Ý 10¸¸¿øÀÌ ´õÇØÁø 20¸¸¿øÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î 8ÇÐ±â µ¿¾È ÃÖ´ë 90¸¸¿øÀÇ »ýÈ°ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
»ç¾÷±Ô¸ð´Â °¢ ´ëÇÐº°·Î ¼±Âø¼ø 200¸í¾¿, ÃÑ 5¾ï¿øÀÌ´Ù. Âü¿© ´ëÇÐÀº ¿ï»ê´ë, ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø, ¿ï»ê°úÇÐ´ë, ÃáÇØº¸°Ç´ë, ÇÑ±¹Æú¸®ÅØ´ëÇÐ ¿ï»êÄ·ÆÛ½º µî 5°³±³´Ù. ÀÌ ´ëÇÐµéÀº Áö³ 27ÀÏºÎÅÍ ¿ï»ê½Ã¿Í ÇÔ²² ¡®¿ï»ê ÁÖ¼Ò °®±â¡¯ ¸±·¹ÀÌ Ä·ÆäÀÎÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ÇØ ±âÁØ ¿ï»ê Áö¿ª ´ëÇÐ ½ÅÀÔ»ý 5779¸í Áß 2037¸í(35.3%), ÀçÇÐ»ý 2¸¸259¸í Áß 7931¸í(39.1%)ÀÌ ´Ù¸¥ Áö¿ª Ãâ½ÅÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² Ã»³âÃþÀÇ ÁÖ°ÅºÒ¾ÈÀ» ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇØ Ã»³âÈñ¸ÁÁÖÅÃÀ» Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 7ÀÏ °³¼ÒÇÑ Èñ¸ÁÁÖÅÃÀº Àü¿ë¸éÀû 19~21§³ ÃÑ 36È£·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¿ù¼¼ 10¸¸~19¸¸¿øÀ¸·Î ÃÖ´ë 8³â±îÁö °ÅÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ½Ã´Â ¿À´Â 2026³â±îÁö Èñ¸ÁÁÖÅÃ 8°÷À» Ãß°¡ Á¶¼ºÇØ ¸ðµÎ 230È£¸¦ °ø±ÞÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã°¡ Ã»³â Áö¿øÃ¥À» ´Ã¸®´Â °ÍÀº ÀÎ±¸À¯Ãâ·Î ÀÎÇÑ Áö¹æ¼Ò¸ê À§±â°¡ °¡½ÃÈµÇ°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù 3³â(2021~2023³â)°£ ¿ï»ê½ÃÀÇ Ã»³â ÀÎ±¸ ¼øÀ¯ÃâÀº 1¸¸6484¸íÀ¸·Î, ÀüÃ¼ ¼øÀ¯Ãâ 2¸¸9425¸íÀÇ Àý¹ÝÀÌ ³Ñ´Â 56%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°Ã»³âµéÀÌ Àå±âÀûÀ¸·Î ¿ï»ê¿¡ Á¤ÁÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿©·¯ ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö