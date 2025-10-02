시사 전체기사

반중 시위 앞둔 중국 대사관 “불순의도…신변안전 엄정요청”

입력:2025-10-02 20:13
윤석열 전 대통령을 지지하는 극우 단체가 지난달 19일 오후 명동 주한중국대사관 인근에서 반중 집회를 벌이고 행진을 시작하자 경찰이 명동거리로 향하는 길을 막고 있다. 연합뉴스

중국 대사관이 오는 3일 서울 도심에서 예정된 반중 시위를 두고 한국 정부에 재한 중국인의 신변 안전을 보장하라고 촉구했다.

주한중국대사관은 2일 홈페이지에 ‘한국 소수 세력이 반중 시위를 벌이는 데 대한 주한 중국 대사관 대변인이 엄정한 입장 표명’이라는 제목의 글을 게재했다. 글에서는 “한국의 개별 정치인이 허위 정보를 퍼뜨리고, 일부 극우 단체가 중국 관광객이 모이는 서울 명동·대림동 등에서 반중 시위를 벌이는 것을 주목했다”며 “중한 양측 모두 이에 대해 분명히 반대한다”고 강조했다.

또 대사관은 “한국 일부 극우 세력이 내일(3일) 서울 도심에서 반중 시위를 계획하고 있다”며 “중국 국민이 국경절과 추석을 보내고 한국 국민이 개천절과 추석을 보내는 경사스러운 시기에 이를 벌이려는 것은 불순한 의도를 가진 것”이라고 비판했다. 이어 한국에 체류하거나 방문 중인 중국인들에게 “경각심을 갖고 신변 안전에 유의하라”고 당부하며, 한국 정부에 재한 중국인들의 안전과 권익 보장을 엄정히 요구했다.

대사관은 “한국 정부 고위층과 각계 식견 있는 분들은 소수 세력의 반중 언행이 국가 이미지와 이익을 해친다고 지적하며 엄정하게 대응할 것을 요구했다”며 “중한 양국이 협력 관계를 발전시키는 과정에서 소수 정치 세력의 도모는 결코 성공할 수 없다”고 덧붙였다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

