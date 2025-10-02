국정자원 압수수색 종료…경찰 “배터리 로그기록 등 확보”
국가정보자원관리원 대전 본원 화재와 관련해 경찰이 국정자원 및 관련 업체 등에 대한 강제수사에 나섰다.
대전경찰청 국정자원 화재 전담수사팀은 2일 오전 9시부터 오후 3시50분까지 국정자원, 배터리 이전 작업 관련 업체 3곳 등 4곳을 압수수색했다.
경찰은 이날 30여명의 인력을 투입해 PC 및 사업계획서 등의 서류, 배터리 로그기록과 같은 자료를 확보했다고 설명했다.
수사가 시작된 이후 경찰은 국정자원으로부터 임의제출 형식으로 각종 자료를 받았지만, 국정자원 측은 경찰이 요청한 자료 전체가 아닌 일부만을 제출했던 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “오늘 압수수색 영장 집행을 통해 사업계획서, 배터리 로그기록 등 관련자료 일체를 확보했다”며 “앞으로 압수물분석 및 관계자 조사 등을 신속하고 엄정하게 진행할 계획”이라고 말했다.
앞서 경찰은 국정자원 관계자 1명, 배터리 이전 사업을 수주한 업체 관계자 1명과 파트너사로 들어 온 다른 업체 관계자 1명, 감리업체 소속 현장 감리 1명 등 총 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했다.
그동안의 조사 내용 및 참고인들의 진술을 종합한 결과 이들이 이번 화재와 가장 관련성이 높다고 경찰은 판단했다.
이와 함께 국정자원 관계자 3명, 업체 관계자 2명 등 5명을 추가로 불러 조사도 진행했다. 현재까지 총 17명이 참고인 조사를 받았다.
화재 현장에 있었던 정확한 인원 수는 계속해서 조사 중이다. 경찰이 전날까지 7-1 전산실 내부 CCTV 및 전산실이 있는 5층 CCTV 등을 통해 파악한 현장 투입 인원의 수는 총 11명이다.
이에 대해 중앙안전대책본부는 화재 당시 현장에 작업자 8명을 포함해 총 15명이 있었다고 밝혔다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
