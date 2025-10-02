[단독] ‘尹 국빈방문’ 네덜란드의 우리 대사 초치, 특수 케이스였다

네덜란드, 2023년 尹 과잉 의전 항의

최근 국빈 방문 전 초치는 한 차례뿐

이재정 의원 “국민 기만 행위”

윤석열 전 대통령이 2023년 12월 13일(현지시간) 오전 네덜란드 헤이그 중앙홀에서 마르크 뤼터 네덜란드 총리와 공동기자회견을 하고 있다. 대통령실사진기자단

행사 준비를 위한 소통이 목적이었다고 해명한 외교부를 향해 추가 설명이 필요하다는 지적이 나온다.

이재정 의원은 “외교 현장에서 일어난 대통령실의 과잉 의전 요구를 덮기 위해 외교 프로토콜까지 왜곡한 국민 기만행위”라며 “외교부는 당시 대통령실이 네덜란드에 요구했던 의전 상세 목록을 즉각 국회에 제출하고 국민에게 투명하게 밝혀야 할 것”이라고 말했다.