대전경찰 명절 연휴 특별교통관리…폭주행위 엄단

사고 유발 범법행위 및 기초질서 위반 단속과 함께 도로 전광판, 대전시 교통정보, 내비게이션 등으로

합동 모니터링단을 통해 폭주족 예상 집결장소와 활동 시간대를 파악, 교통경찰을 집중 배치하고 도주 시 반드시 검거한다는 방침이다.

폭주 행위는 2명 이상이 줄지어 통행하면서 다른 사람에게 위해를 가하거나 교통 위험을 유발하는 행위로 2년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

장거리 이동 시 실시간 교통상황을 확인해 혼잡시간대를 피하고, 장시간 운전할 경우 충분한 휴식을 취해주시기 바란다”며 “