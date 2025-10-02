세종시 ‘세종형 스마트시티’ 국제사회에 알렸다

이 자리에서 시는 자율주행과 스마트 교통, 디지털 행정 등의 혁신 사례를 소개한다.

세종시 홍보부스를 찾은 관람객들은 수요응답형버스(DRT)와 자율주행버스 등 첨단모빌리티 기반의 세종형 스마트시티 정책에 큰 관심을 보였다.

또 스마트시티 민관협력 핵심 플랫폼인 ‘세종시티앱’을 통해 시민참여가 활성화된 점을 높이 평가했다.

이승원 시 경제부시장은 국제 세션에서 ‘지속가능한 미래도시의 전략 : 세종스마트시티’를 주제로 세종시의 역사와 비전, 스마트시티 혁신사례, 국가시범도시 추진 현황을 발표했다.

이어서 스즈키 카즈야 교토부 부지사와 면담을 갖고 양 지자체의 스마트시티 분야 협력에 관한 공동성명을 채택했다. 성명에는

지속가능한 스마트시티 분야 발전 기여, 정보 공유와 인적 교류, 공동 행사 추진 등에 대한 내용이 담겼다.

이 자리에서 스즈키 부지사는 세종시의 사이버 보안 행사인 ‘핵테온 세종’에 깊은 관심을 보이며 내년 세종 방문 의사를 밝혔다.

이 부시장은 3일 교토문화박물관을 방문해 국제공동전시 등 문화분야 협력사업을 제안할 예정이다.