대구보건대 전문대 첫 국립대(경북대) 박사학위 연계
글로컬대학 대구보건대학교는 경북대학교와 손잡고 전문대학 최초로 국립대학교 연계 박사학위 과정을 개설한다고 2일 밝혔다.
두 학교는 이날 경북대학교 의과대학 제2교수회의실에서 ‘학·연·산 협동 박사학위 과정 설치를 위한 업무 협약’을 체결하고 보건의료 분야 최고 수준의 전문가 양성에 협력하기로 했다.
협약식에는 권순무 대구보건대 보건전문기술대학원장과 이병헌 경북대 의과대학 학장 등 두 학교 관계자 5명이 참석했다.
이번 협약에 따라 경북대 대학원 의과학과 학·연·산 협동과정 내에 ‘대구보건대 연계 바이오헬스융합 박사과정’이 신설된다. 이 과정은 두 학교의 교수진과 연구 장비를 공동으로 활용하는 학위과정으로 2025년 12월 첫 신입생을 모집해 2026년 3월부터 운영될 예정이다.
과정 운영은 대구보건대가 박사과정 교육과정 개발과 신입생 모집을, 경북대가 수업·논문 지도를 담당하는 등 긴밀한 협력을 바탕으로 이뤄진다. 앞으로 대학원생 공동지도, 연구 인력 교류, 공동 연구와 학술 정보 교류 활성화 등을 통해 라이즈(RISE)사업과 글로컬대학30 프로젝트의 성공을 위한 시너지 효과를 창출할 계획이다.
권순무 보건전문기술대학원장(방사선학과 교수)은 “이번 공동 박사과정 개설은 급변하는 보건의료산업 현장이 요구하는 고숙련 전문가를 길러낼 중요한 발판”이라며 “대구보건대가 전문대학 최초로 국립대와 연계한 박사과정을 운영하는 만큼 지역과 산업이 필요로 하는 융합형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
