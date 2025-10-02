인천폴리텍대, 신중년특화 ‘1인 크리에이터 과정’ 수료식
한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 2일 신중년을 대상으로 운영한 ‘1인 크리에이터 유튜브 영상 제작 기초 과정’ 수료식을 개최했다고 밝혔다.
이번 과정은 40세 이상 재직자와 구직자를 대상으로 지난달 8일부터 이달 2일까지 총 110시간 동안 운영됐다. 총 24명의 교육생이 교육을 수료했으며, 수료생들은 영상 콘텐츠 기획과 촬영, 편집 등 실습 중심 교육을 통해 최신 콘텐츠 제작 기법을 익혔다.
교육생들은 직접 기획한 영상을 제작하며 실무 경험을 쌓았고 이를 토대로 영상 산업 분야 재취업, 1인 크리에이터 창업 등 새로운 도전에 나설 수 있는 발판을 마련했다.
최민환 학장직무대리는 “디지털 미디어 시대, 누구나 자신만의 콘텐츠를 만들어 새로운 기회를 창출할 수 있다”며 “신중년 세대가 일자리와 창업 등 다양한 영역에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
한편, 한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 고용노동부와 함께 ‘신중년특화과정’을 운영하며 중장년층의 재취업과 창업을 지원하고 있다. 특히 지역 산업과 연계한 맞춤형 직업교육을 제공해 중장년층의 경력 전환과 지속 가능한 일자리 창출에 기여하고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사