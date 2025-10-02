한국뉴욕주립대, ‘제임스 리’ 초청 특별 강연 개최
한국뉴욕주립대학교는 지난 30일 세계적으로 주목받는 리더십 전문가이자 베스트셀러 작가인 제임스 리를 초청해 특별 강연을 개최했다고 2일 밝혔다. 이번 행사는 ‘레드 헬리콥터: 다정함(약간의 수학)으로 변화를 만들어내는 방법’으로 조직과 사회에 긍정적인 변화를 이끌어내는 새로운 방식의 리더십에 대한 통찰을 나누는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.
제임스 리는 강연에서 “리더십은 복잡한 수식이 아닌 다정한 태도에서 시작된다”며 위기의 순간에도 신뢰와 소통을 기반으로 조직을 회복시키는 과정에 대해 자신의 실무 경험을 바탕으로 생생하게 풀어냈다. 특히 과거 최고경영자로 재직했던 미국 애슐리 스튜어트의 회생 사례를 통해 경영과 리더십에서 인간성과 진정성의 결합이 가지는 힘을 강조했다.
이번 강연은 인천글로벌캠퍼스 내외에서 다양한 구성원들이 참석해 뜨거운 호응을 보였다. 강연 후 이어진 질의응답 시간에는 학생들과 진지한 대화를 나누면서 교육자이자 글로벌 리더로 인정받고 있는 제임스 리의 따뜻한 리더십 철학이 공유됐다.
제임스 리는 ‘레드 헬리콥터(Red Helicopter)’의 저자이자 하워드대학교 기업가정신 석좌교수다. MIT 슬론 경영대학원과 듀크대학교 로스쿨에서도 선임 강사로 활동 중이다. 그는 하버드대학교를 졸업하고 하버드 로스쿨 법학박사(J.D.) 학위를 취득했으며 하버드 법률저널 편집장으로도 활약한 바 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사