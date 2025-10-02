인천 강화군·옹진군·동구, 지방살리기 상생 자매결연 추진

인천 강화군청 전경. 강화군 제공

지방살리기 상생 자매결연은 인구감소지역 등 지자체가 중앙부처, 공공기관, 민간기업과 자매결연을 맺고 단체방문 등 교류 활성화 및 특산품 공동구매로 상생 소비를 확산하는 범정부적 사업이다. 올해 추석을 앞두고 전국적으로 본격 추진되고 있다.