인천 강화군·옹진군·동구, 지방살리기 상생 자매결연 추진
인천시는 강화군, 옹진군, 동구가 중앙부처, 공공기관, 민간기업과 협력해 지역경제 활성화 및 공동체 상생을 위한 여러 교류사업을 추진 중이라고 2일 밝혔다.
이들 지방자치단체의 교류사업은 행정안전부가 추진하는 ‘지방살리기 상생 자매결연’ 정책에 따른 것이다. 지방살리기 상생 자매결연은 인구감소지역 등 지자체가 중앙부처, 공공기관, 민간기업과 자매결연을 맺고 단체방문 등 교류 활성화 및 특산품 공동구매로 상생 소비를 확산하는 범정부적 사업이다. 올해 추석을 앞두고 전국적으로 본격 추진되고 있다.
강화군은 재외동포청, 한국저작권보호원, 국가평생교육진흥원 등 5개 공공기관과 협력해 특산품 구매, 고향사랑기부 참여, 지역 축제·행사 교류 등 활동을 전개한다. 또 지난 여름에 많은 관광객이 찾았던 동막해수욕장과 민머루해수욕장에서 해변 플로깅 행사를 여는 등 환경보호 활동에도 나선다.
옹진군은 수산물 등 특산품 판로 개척, 덕적도 자연휴양림 등 관광자원을 활용한 교류 프로그램 운영, 서해5도 특성을 살린 안보체험 등을 추진한다. 아울러 재외동포청과 연계한 고향사랑기부 활동도 전개한다.
동구는 외교부와 한국언론진흥재단과 협력해 문화, 경제, 사회 등 분야에서 교류를 준비하고 있다. 특히 대표 축제인 화도진축제 와 관광자원 홍보, 지역기업 판로 지원, 고향사랑기부 확대 등 사업을 추진할 방침이다.
고태수 시 경제정책과장은 “강화군, 옹진군, 동구가 중앙부처와 공공기관 등의 협력을 통해 특산품 판매, 고향사랑기부, 관광 활성화 등 실질적인 성과를 창출할 것으로 기대한다”며 “이번 사업이 강화군, 옹진군, 동구에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
