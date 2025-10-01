‘1900억 부당이득 혐의’ 방시혁 하이브 의장 출국금지

기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 지난달 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

1900억원 규모의 부당이득 혐의로 수사를 받는 방시혁 하이브 의장이 출국금지됐다.