“불이야” 외치고 어머니 구하려… 아들 사망·모친 중화상
1일 새벽 경기도 구리의 한 아파트에서 불이 나 40대 아들이 숨지고 80대 노모가 중화상을 입었다.
경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 4시23분쯤 구리시 교문동의 15층짜리 복도식 아파트 14층에서 화재가 발생했다.
이 불로 세대 내 베란다에서 40대 아들 A씨가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다. 80대 어머니도 전신에 2도 화상을 입는 등 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
A씨는 치료 중 끝내 사망했으며, 어머니는 화상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
이날 화재가 발생한 뒤 이웃 주민 100여명이 대피하는 소동도 벌어졌다. 소방 당국은 다수 인명피해 우려로 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령해 화재 발생 약 44분 만에 불을 껐다.
불이 나자 A씨는 복도로 나와 ‘불이야’라고 소리치며 같은 층 주민들에게 화재 소식을 알린 것으로 알려졌다.
이후 거동이 불편한 어머니를 구하기 위해 다시 세대로 들어갔다가 베란다에서 심정지 상태로 발견된 것으로 경찰은 보고 있다.
경찰과 소방 당국은 이날 오전 현장 감식을 진행해 화재 원인을 조사할 방침이다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
