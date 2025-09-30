시사 전체기사

“어제도 먹었는데” 엽떡, 최근 5년간 식품위생법 위반 ‘90건’

입력:2025-09-30 09:32
공유하기
글자 크기 조정

신전떡볶이도 ‘89건’ 위반 적발

동대문엽기떡볶이 홈페이지 캡처

떡볶이 프랜차이즈 ‘동대문엽기떡볶이’가 최근 5년간 90차례 식품위생법을 위반한 것으로 드러났다. 또 다른 프랜차이즈 ‘신전떡볶이’ 또한 같은 기간 89차례 관련 법을 지키지 않았다.

30일 장종태 더불어민주당 의원실이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 2020~2025년 매장 수 기준 상위 5개 떡볶이 프랜차이즈 업체의 식품위생법 위반 총 적발 건수는 297건이다.

가장 많이 적발된 업체는 동대문엽기떡볶이(30.3%)다. 이어 신전떡볶이(30.0%)도 유사한 수준으로 적발됐다. 청년떡볶이(54건, 18.2%), 배떡(42건, 14.1%), 우리할매떡볶이(22건, 7.4%) 등의 위반 행태도 드러났다.

위반 유형 중 전체의 37%(110건)는 ‘기준 및 규격 위반’이었다. 이어 위생교육 미이수가 93건, 건강진단 미실시 40건, 위생적 취급기준 위반 38건 등이었다. 식품위생법에 따르면 영업자와 종업자는 매년 6시간의 보수 교육을 받아야 한다. 이를 받지 않으면 법 위반이다. 그러나 다수 업체는 이같은 교육 기준을 준수하지 않았다.

동대문엽기떡볶이는 기준 및 규격 위반(59건)이 가장 많이 적발됐고 위생교육 미이수(16건)가 뒤를 이었다. 신전떡볶이는 기준 및 규격 위반과 위생교육 미이수가 각각 26건 적발됐다. 청년다방은 위생교육 미이수가 20건으로 가장 많았다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
임윤아 “연기도 요리 닮아…같은 재료도 나만의 표현으로”
김혜경 여사, 이석증 호소…어지럼증에 한·일 정상회담 못 간다
‘좀비기업’ 늘고 ‘허리기업’은 줄고… 쪼그라드는 K기업 생태계
생명 위협하는 ‘죽음의 골절’… 선제적 대응시스템 중요
고객 보험료로 주식 샀던 삼성생명… 일탈회계 11월 재판단
김현지 대통령실 총무비서관, 부속실장으로 이동
“전 재산 몰수에 사형 집유”…‘500억대 뇌물’ 中장관의 최후
충북 진천 축제장서 식사한 주민 170명 식중독 증세
국민일보 신문구독