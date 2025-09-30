[속보] “AI주 랠리 재개” 셧다운 위기에도 미증시 일제 상승, 나스닥 0.48%↑
뉴욕증시의 3대 주가지수가 2거래일 연속 상승세를 이어갔다.
미국 연방 정부의 셧다운(일시 업무 정지) 가능성이 남아 있는 가운데 기술주 중심으로 매수세가 들어오면서 주가지수는 상승 흐름을 탔다.
29일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 68.78포인트(0.15%) 오른 4만6136.07에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 17.51포인트(0.26%) 상승한 6661.21, 나스닥종합지수는 107.09포인트(0.48%) 오른 2만2591.15에 장을 마감했다.
