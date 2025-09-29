“차 탈 때 안전벨트 착용 의무화하듯 AI 활용 재해예방도 의무화해야”

김소희 의원 주최 ‘AI 기술과 시스템을 활용한 중대재해 예방 토론회’

토론회에 참석한 한 기업 관계자는

“근로자들의 반발을 방지하기 위해 개인정보 식별 방지 기술을 정부가 인증하고 정부 인증을 받은 영상장비플랫폼은 산업 현장에 설치할 수 있도록 적극적으로 장려할 필요가 있다”고 말했다.

또 다른 기업 관계자도 “자동차 탈 때 안전벨트 착용을 의무화하듯 정부나 정치권에서 기업의 산재를 막기 위해 신기술 도입을 어느 정도는 법제로 의무화해주는 게 오히려 기업을 돕는 일”이라고 주문했다.

중대재해가 가장 많이 발생하는 건설업에서는 외국인 근로자에 대한 안전 교육에 대한 정부 차원의 지원 필요성도 제기됐다.

한 건설업계 참석자는 “기업마다 다양한 언어로 된 안전교육 앱을 만들어 현장 근로자들을 교육하고는 있지만, 건설 현장에서만 쓰이는 특수용어가 많다 보니 사전적 의미만으로는 전달이 정확하게 안 되는 경우가 많다”고 말했다. 이 때문에 정부 차원에서 이런 산업별 특수용어 등을 포함한 안전교육 프로그램을 지원하거나 비자 갱신 조건부로 안전교육 이수를 의무화하는 방안 등이 필요하다는 제안이