렐루게임즈, 신작 ‘미메시스’ 내달 27일 얼리 액세스 출시

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈는 자사의 신작 협동 공포 게임 ‘미메시스(MIMESIS)’의 얼리 액세스(미리 해보기) 출시일을 다음 달 27일로 확정했다. 이번 발표와 함께 신규 런칭 트레일러도 공개했다.

미메시스는 지난 6월 비공개 베타 테스트와 스팀 넥스트 페스트를 통해 첫 선을 보였다. 특히 스팀 넥스트 페스트에서 인기 데모 4위를 기록하며 글로벌 게이머들의 이목을 샀다.얼리 액세스 버전에서는 신규 맵과 몬스터, 자원(스크랩) 등 다양한 콘텐츠가 추가된다. 이용자는 친구들과 함께 협동 플레이를 펼치며, 플레이어의 목소리와 행동을 모방하는 ‘미메시스’ AI와 심리전을 경험할 수 있다.렐루게임즈는 얼리 액세스 출시 전인 다음 달 10일부터 13일까지 파이널 비공개 베타 테스트(CBT)를 진행한다. 이번 테스트는 게임 완성도를 높이고 안정성을 검증하기 위한 최종 점검 단계다. 참가 신청은 9월 29일부터 시작되며 미메시스 공식 디스코드 및 스팀 공지를 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다.미메시스 파이널 테스트 참여자에게는 ‘커뮤니티 현지화(로컬라이제이션) 챌린지’ 참여 기회가 제공된다. 이 프로그램은 번역 검수(LQA)를 넘어, 유저가 직접 의견을 제시해 오번역이나 문화적 맥락의 차이를 개선하는 참여형 현지화 방식으로 진행된다. 해당 커뮤니티 챌린지는 10월14일까지 진행되며, 이를 통해 이용자들의 목소리를 적극 반영하고, 더 높은 몰입감을 제공한다는 계획이다.렐루게임즈 관계자는 “미메시스는 친구들과 함께하는 협동 속에서 신뢰가 가장 큰 함정이 되는 순간을 경험할 수 있는 게임”이라며 “얼리 액세스를 통해 전 세계 게이머들과 본격적으로 만날 수 있기를 기대한다”고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지