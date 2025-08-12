“윤석열, ‘법원 난동’ 전날 서부지법 모여달라 부탁” 의혹
‘서부지법 사태’ 하루 전 윤석열 전 대통령 측이 전광훈 사랑제일교회 목사 측에 “서부지법으로 모여달라”는 취지의 부탁을 했다는 주장이 나왔다.
12일 연합뉴스에 따르면 보수단체 신남성연대의 배인규 대표는 지난 1월 18일 유튜버 신의한수 신혜식 대표에게 “교회 쪽 번호로 연락이 와 대통령이 전 목사에게 서부지법으로 모여달라고 부탁받았다고, 오후 4시 집회를 연기해달라고 연락을 받았다” “이유는 대통령 서부지법 출석”이라는 문자 메시지를 받았다.
배 대표가 받은 문자메시지는 사랑제일교회 이모 목사의 번호인 것으로 확인됐다.
이날은 서부지법 사태 하루 전이자, 윤 전 대통령의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열린 날이다.
문자 내용이 사실일 경우 윤 전 대통령이 직접 혹은 변호인이나 대통령실 등 측근 그룹을 통해 구속심사 당일 전광훈 목사 측에 ‘서부지법으로 모여달라’고 요청한 것으로 해석될 수 있는 대목이다.
사랑제일교회는 입장문을 내고 이 목사가 배 대표와 통화하며 윤 전 대통령 구속심사 참석에 따른 집회 인원 이동 가능성을 말한 것이라고 해명했다.
또 윤 전 대통령이 이미 체포 상태였기에 전 목사에게 ‘모여달라’고 요청한다는 것도 논리상 불가능하다고 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사