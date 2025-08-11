대전시 ‘의료집중형 장애인거주시설 시범사업’ 선정

수행기관은 대덕구에 위치한 중증장애인거주시설 ‘로뎀’이 선정됐다.

2010년 문을 연 이곳은 입소자 30명 대부분이 최중증장애인이다.

2019년 사회복지시설 평가에서 최우수기관으로 선정된 로뎀은 의료 전문가로 구성된 법인 이사진, 인근 병원과의 협력 체계를 통해 지역 의료 인프라를 적극 활용할 수 있다는 장점이 있다.