[속보] 김건희 특검 “오늘 서희건설 압색”…나토 목걸이 관련
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 서희건설 강제수사에 11일 착수했다.
특검팀은 이날 오전 서울 서초구 서희건설 본사 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다.
특검팀은 2022년 6월 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석차 유럽 순방 당시 김 여사가 착용했던 고가의 목걸이와 동일한 제품을 서희건설 측이 구매한 정황을 포착해 수사를 이어가고 있다.
특검팀은 지난달 25일 김 여사 오빠 김진우씨 주거지 등을 압수수색하며 해당 목걸이를 확보했으며 이후 검증을 통해 해당 목걸이가 모조품이라고 특정한 것으로 전해졌다.
특검은 이 목걸이 진품이 따로 존재할 가능성이 있다고 보고 서희건설과의 연관성을 의심하는 것으로 알려졌다.
다만 김 여사는 지난 6일 특검 조사에서 모조품 목걸이와 관련해 “15년도 더 전에 홍콩에서 어머니 선물 목적으로 구입한 것”이라고 진술한 것으로 확인됐다.
나토 순방 당시 해당 목걸이를 빌려서 착용했고, 논란이 된 후 방치돼있던 목걸이를 오빠가 가져갔다는 취지다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
