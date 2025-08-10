당정, 주식 양도세 대주주 기준 “추이 지켜보며 숙고”

김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표와 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

정부와 여당이 주식 양도세 대주주 기준과 관련해 추이를 지켜보고서 결론 내기로 했다.

박 수석대변인은 “(오늘 당정 협의회에서) 주식 양도세와 관련한 논의가 있었다”며 “당정 간 긴밀하게 논의하고 조율했으며, 향후 추이를 좀 더 지켜보며 숙고하기로 했다”고 말했다.