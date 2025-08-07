치킨집에서 왜 세월호 추모를 하냐며 사장 때린 손님

세월호 선체가 거치된 전남 목포 신항에 붙어 있는 노란 추모 리본. 연합뉴스

음식점 전광판에 세월호 참사를 추모하는 문구를 올렸다는 이유로 손님이 업주를 폭행해 경찰이 수사에 나섰다.

7일 인천 남동경찰서에 따르면 지난달 28일 오후 11시쯤 남동구 구월동 한 프랜차이즈 치킨 음식점에서 50대 업주 A씨가 손님인 40대 남성 B씨로부터 폭행당했다는 신고가 접수됐다.