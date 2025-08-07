한국사회보장정보원 개인정보보호센터, 복지 분야 신뢰 더해

AI부터 현장 교육까지…복지기관 맞춤형 개인정보 보호체계 구축

김현준 한국사회보장정보원장이 보건복지행정타운 2층 한국사회보장정보원 데이터센터를 방문해 시스템 운영 현장을 살펴보고 있다. 한국사회보장정보원 제공

한국사회보장정보원 김현준 원장의 말처럼, 개인정보보호센터는 단순한 ‘관리 부서’ 그 이상이다. 매일 복지현장에서 오가는 수많은 민감정보와 고유식별정보, 이를 다루는 기관과 담당자의 수만큼이나 사고 위험도 존재한다. 이러한 상황에서 개인정보보호센터는 ‘국민의 정보 수호자’로서의 기능을 하고 있다.

이처럼 개인정보 보호에 각별한 관심과 책임감을 갖고 있는 만큼, 개인정보보호센터의 활동 역시 한층 더 적극적이고 체계적으로 전개되고 있다.

개인정보보호센터는 보건복지부 본부, 소속 및 산하 공공기관 총 41개를 대상으로 연간 4종의 컨설팅을 수행하고 있다. 특히, 월별 중점 개인정보보호 활동을 전 기관 대상으로 실시해 상시적인 점검체계를 유지한다. 2025년에는 기존 계획보다 강화된 방식으로 ‘관리실태 현장점검 컨설팅’과 ‘안정성 확보조치 기술수준 점검’을 확대 추진한다. 개인정보 유출 사고나 국정감사 지적 등 이슈 기관에 국한하지 않고, 신규 공공기관까지 포함시켜 실효성을 높이고 있는 것이다.

▲ 실무 중심 교육, 두 배 확대… ‘찾아가는 교육’으로 현장 밀착

2025년 개인정보보호 교육은 그 규모부터 다르다. 상반기 총 9개 기관 530명이 참여했고, 하반기에도 10개 기관이 교육을 앞두고 있다. 특히 ‘찾아가는 맞춤형 교육’은 기관 특성에 맞춰 구성된 실무 중심 커리큘럼으로 큰 호응을 얻고 있다. 신규 담당자부터 중간 관리자까지 다양한 수준을 고려한 입문·실무 과정은 물론, 교육 결과는 기관의 보호수준 평가에도 직접 활용된다.