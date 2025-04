해외 매체와 손 잡고 경북 관광의 매력 널리 알린다

경북도, ‘2025 APEC 정상 회의’ 연계한 글로벌 관광마케팅 본격 추진

경북도가 올 가을 경주에서 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’와 연계한 글로벌 관광마케팅을 본격적으로 추진한다. 경북도 제공

경북도가 올해 가을 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’와 연계한 글로벌 관광마케팅을 본격적으로 추진한다고 16일 밝혔다.도는 20년 만에 한국에서 열리는 이 국제행사를 경북관광 브랜드 가치 제고와 외국인 관광객 유치 확대의 기회로 적극 활용하겠다는 전략이다.이를 위해 지난달 27일부터 29일까지 KBS-WORLD, 베트남 공영방송 HTV3와 협력해 경주, 포항지역 주요 관광지를 배경으로 홍보 콘텐츠를 촬영했다.KBS-WORLD는 아시아, 유럽, 북미 등 155개국에 한국의 드라마, 예능, 문화프로그램을 방영하는 해외 대표 한류 채널로 한국 문화에 관심이 많은 외국인 시청자 층을 확보하고 있다.HTV3(Hochiminh city Television) 방송은 베트남 최대의 경제도시 호치민을 거점으로 베트남 전역에 송출되는 국영방송 채널이다.KBS-WORLD TV는 ‘갓 플레이스 in 경북’을 주제로 APEC 20개 회원국 출신 국내 거주 외국인 20명이 경주, 안동, 포항의 주요 관광지를 체험하고 외국인의 시선으로 경북의 관광매력을 소개하는 프로그램을 제작했다.촬영에 참여한 출연진들은 팀을 나누어 경주와 포항 일원에서 각자의 시각으로 경북 관광의 매력을 발굴했다.경주팀은 불국사, 대릉원, 동궁과 월지 등 세계적 문화유산뿐만 아니라 루지체험, 황리단길 등 젊은 세대가 선호하는 관광콘텐츠를 체험했다.포항팀은 호미곶, 스페이스워크, K-드라마 촬영지 등 역동적이고 감각적인 바다 관광자원을 경험하며 경북의 다양한 매력을 영상에 담았다.베트남 HTV3는 개별관광객을 대상으로 ‘Korea through my lens’라는 주제로 인플루언서 부부가 경북을 여행하며 영상을 촬영하는 프로그램을 기획해 경북 관광 정보를 제공한다.이 프로그램에는 베트남 대표 셀럽 부부이자 한국문화에 높은 관심을 가진 사라 루와 즈엉 칵 린 부부가 출연했다. 이들은 경주의 주요 관광지와 맛집 등을 탐방하며 베트남 자유여행객에게 유용한 여행 로드맵을 제시한다.HTV3의 ‘Korea through my lens’는 오는 21일을 시작으로 총 2편이, KBS WORLD의 ‘갓 플레이스 in 경북’은 오는 25일을 시작으로 총 4편이 방송 예정이다.김병곤 경북도 문화체육관광국장은 “이번 글로벌 방송매체와의 협업은 2025년 APEC 정상회의 개최지인 경주와 경북 관광을 세계에 널리 알릴 중요한 기회”라며 “앞으로도 다양한 해외 홍보 채널을 적극 발굴하고 활용해 경북 관광 국제 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지